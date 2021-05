Edge wyrzuca do pulpitu podczas oglądania YouTube

Dotyczy to najnowszej wersji przeglądarki, czyli Edge 90. Poprawka jest już w drodze, ale co można zrobić obecnie?

Nie ma nic bardziej irytującego, niż sytuacja, w której oglądasz sobie film na YouTube, a tu nagle widzisz pulpit - przeglądarka niespodziewanie zakończyła swoje działanie. Od dwóch tygodni Microsoft otrzymuje raporty od użytkowników Edge, którym taka sytuacja często się przytrafia. Co ciekawe - liczba zgłoszeń mocno skoczyła w trakcie ostatnich kilku dni. Jednak co istotne - głównie spotyka to osoby, które korzystają z edycji przeglądarki opublikowanej w kanale Canary. Wszystko spowodowane jest oczywiście bugiem, który ma zostać zlikwidowany szykowaną przez Microsoft poprawką.

Jeśli również Tobie przytrafia się taka sytuacja, może pomóc wyłączenie wtyczki blokującej reklamy (AdBlock i podobne). Jeśli i to nie pomaga - nie oglądaj w trybie pełnoekranowym, a kinowym lub miniodtwarzacza. Sposoby te są skuteczne dla wielu osób, aczkolwiek nie możemy dać gwarancji, że i u Ciebie zadziałają. W takiej sytuacji - cóż, oglądaj YouTube w innej przeglądarce do czasu, aż Microsoft nie opublikuje nowej wersji przeglądarki, w której bug zostanie zlikwidowany.

Źródło: Neowin