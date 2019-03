Edge z silnikiem Chromium i ciemnym motywem

W sieci pokazała się kolejna wersje testowa Edge. I widać, że Microsoft pracuje ostro nad zastąpieniem własnego silnika przez Chromium.

Microsoft Edge w wersji 75.0.111.0 (wydana 26 marca 2019) to całkowite zastąpienie autorskiego silnika Microsoftu przez Chromium. Zdaniem osób, które już testowały tą edycję przeglądarki, wszystko działa płynnie i stabilnie, choć od czasu do czasu przeglądarka potrafi zawiesić działanie i wyrzucić kod błędu. W stosunku do poprzedniej wersji wprowadzono poprawki synchronizacji, poprawiono kontrast w menu kontekstowym, a także zlikwidowano część zauważonych bugów. Nowa edycja nadpisuje po aktualizacji starą.

Możliwe jest także uruchomienie trybu ciemnego za pomocą komendy edge://flags/#edge-follow-os-theme. Wersja testowa przeglądarki dostępna jest w dystrybucji dla uczestników programu Windows Insider. Patrząc na tempo wprowadzanych zmian i fakt, że przeglądarka Edge działa z nimi bardzo sprawnie, można przypuszczać, że pojawi się oficjalnie w Windows 10 nawet w zaplanowanej kwietniowej aktualizacji. Jeśli tak się nie stanie, z pewnością zobaczymy ją w tym roku - może nawet w lecie. Pozostaje nam tylko cierpliwie czekać - Chromium to sprawdzony w wielu przeglądarkach silnik, który może dodać Edge skrzydeł. jak na razie wypada w testach średnio - co pokazuje test przegladarek.

