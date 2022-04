Edge z własnym VPN?! To byłaby mała rewolucja

Czyżby gigant pozazdrościł Mozilli?

Jak donoszą źródła godne zaufania, Microsoft może wkrótce zaimplementować w przeglądarce Edge własną sieć VPN, która będzie działać tak, jak każda inna - czyli zapewniać prywatność i anonimowość w internecie. Microsoft deklaruje zarazem, że będzie zgodna ze standardami globalnymi, a więc nie będzie gromadzić żadnych danych związanych ani z samym użytkownikiem, ani jego aktywnością online. Brzmi to nieźle? Wstępnie jak najbardziej.

Pojawiają się jednak informacje, że będą gromadzone dane diagnostyczne i dane "wsparcia" (support data). O co chodzi? Jak na razie nie wiadomo, ale producent deklaruje, że będą one automatyczne kasowane co 25 godzin. Sieć VPN w Edge ma zapewniać szyfrowane połączenia internetowe, tunelowanie nawet podczas wizyt na stronach, które używają przestarzałego protokołu HTTP, a także maskowanie prawdziwego adresu IP. Jednak nie ma co myśleć, że Microsoft udostępni nielimitowany transfer danych - sieć ma swój limit, wynoszący 1 GB danych na miesiąc.

Usługa - której pełna nazwa to Microsoft Edge Secure Network Service ma pojawić się już w kolejnej edycji Edge, ale nie będzie od razu dostępna dla wszystkich użytkowników. Do jej używania konieczne będzie zalogowanie się na konto Microsoftu. Podczas działania na pasku adresu wyświetlona zostanie specjalna tarcza - jak długo będzie widoczna, tak długo użytkownik ma ochronę. Całość wydaje się świetnym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują skorzystać z VPN od czasu do czasu. A jak wypadnie w praktyce - cóż, do wakacji zapewne będziemy mogli to osobiście wypróbować.

