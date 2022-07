Edge zmieni się w rywala Photoshopa? No, prawie

Microsoft ma coraz więcej pomysłów na rozwój swojej flagowej przeglądarki. Kolejny to wprowadzenie edytora grafik.

W kanale Canary, do którego trafiają wczesne wersje przeglądarki z nowymi funkcjami, zagościła edycja Edge z ciekawymi zmianami. Mamy tu wbudowany edytor grafik, przypominający systemowe Zdjęcia. Co ciekawe - umożliwia edytowanie grafik jeszcze przed ich zapisaniem na twardy dysk. Oczywiście nie ma tam tak zaawansowanych możliwości, jak w aplikacji Adobe, jednak można wycinać fragmenty obrazu, zmieniać takie parametry, jak jasność, natężenie kolorów czy cieniowanie, a także stosować filtry. Nowa opcja pojawia się w ustawieniach przeglądarki. Po wybraniu na stronie grafiki należy po prostu wybrać z ustawień edycję. Wygląda to w ten sposób:

Fot. Neowin

Wszystkie ustawienia edytora znajdują się po prawej stronie, a interfejs jest przejrzysty i bardzo czytelny.

Fot. Neowin

Fot. Neowin

Nie ukrywam, pomysł to ciekawy i może sprawdzić się w wielu sytuacjach. Microsoft mocno walczy z konkurencją (przede wszystkim Chrome) i stara się maksymalnie uatrakcyjnić swoją przeglądarkę. Niedawno pisałem o pomyśle wprowadzenia w niej kalkulatora, narzędzia pomiaru prędkości oraz przelicznika jednostek. Można zatem powiedzieć, że planowana ilość nowości rośnie w zastraszającym tempie. Polecałbym jednak producentowi pamiętać o powiedzeniu, że co za dużo, to niezdrowo.

Źródło: Neowin