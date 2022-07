EdgeOS? Żart, ale nieco prawdy w tym jest

W sieci pojawiła się informacja, że Microsoft planuje rebranding Windows 11. System ma zmienić nazwę na EdgeOS.

Oczywiście jest to żart, a jego autorem jest użytkownik Twittera o nicku FireCube. To postać znana z publikowania przecieków, które znajdują potem potwierdzenie w rzeczywistości, jednak tym razem dał się ponieść fantazji. Idea EdgeOS powstała jako odpowiedź na zmiany, które Microsoft wprowadza do swojej sztandarowej przeglądarki. Przypomnę, że mają się w niej znaleźć takie funkcje, jak kalkulator, przelicznik jednostek, tester szybkości łącza, a ostatnie wieści mówią o edytorze grafik i zdjęć.

FireCube doszedł do wniosku, że przeglądarka Edge zaczyna coraz bardziej przypominać system operacyjny, który do szczęścia nie potrzebuje doczepienia do Windowsa. Publikując powyższą grafikę napisał, że w celu wprowadzenia EdgeOS Microsoft zastosuje nową technologię webową. No cóż - można stwierdzić, że to obawa przed zmianą Edge w molocha wyposażonego w dziesiątki funkcji, z których większości użytkownicy i tak nie będą korzystać. Jednak śmiech śmiechem, ale pamiętam, jak w 2018 roku ktoś opublikował swoją koncepcję... Windows 11. Pokazałem to i u nas, a wówczas część użytkowników była wielce oburzona, że "robi się ich w balona".

Zobacz również:

Trzy lata później Windows 11 już nikogo nie dziwi. Tak więc nie chcę nic mówić, ale EdgeOS to póki co koncepcja, ale... No właśnie - ale może w przyszłości zmieni się w prawdziwy system?

Źródło: Neowin, Twitter