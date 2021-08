Edu - nowe rozwiązanie do nauki zdalnej

Polski ClickMeeting proponuje rozwiązanie, które pozwala uczestnikom zajęć skupić się na pracy, a prowadzącym zarządzać grupą. Poznaj Edu.

ClickMeeting udostępnił narzędzie umożliwiające sprawną pracę online. Jak czytamy w informacji prasowej, jest to "odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez użytkowników platformy, które uczyni naukę zdalną bardziej efektywną i zapewni wszystkim poczucie bezpieczeństwa, kluczowe dla skutecznego zdobywania wiedzy". Rozwiązanie Edu ma zapobiec chaosowi podczas nauczania zdalnego. Wielu nauczycieli ma problemy z zapanowaniem nad większymi grupami ludzi, a sami uczniowie lub pracownicy (w przypadku pracy zdalnej) nie zawsze potrafią prawidłowo podpiąć się do transmisji.

Dlatego właśnie ClickMeeting wprowadza na swojej platformie tryb Edu. W tym trybie prowadzący spotkanie widzi i słyszy wszystkich uczestników spotkania, ale każdy z nich widzi tylko siebie i jego. Prowadzący może udostępnić głos wybranej osobie, aby słyszeli ją inni. W ten sposób zapewnia się wszystkim swobodę oraz możliwość skupienia na prezentowanym materiale lub wykonywaniu zadań. Przełączanie pomiędzy trybem Edu a standardowym trybem jest proste i odbywa się w oknie wydarzenia.

Foto: ClickMeeting

Jak mówi Dominika Paciorkowska, Dyrektor Zarządzająca w ClickMeeting:

Wiele osób niechętnie bierze udział w spotkaniach online ze względu na obawy przed udostępnieniem wizerunku czy pokazywaniem innym swojego otoczenia. Dotyczy to zwłaszcza uczniów, którzy mogą spotykać się np. z niewłaściwymi reakcjami ze strony szkolnych kolegów i koleżanek, ale nie jest także niczym wyjątkowym w starszych grupach wiekowych. Poczucie bezpieczeństwa jest natomiast kluczowe dla skutecznego zdobywania wiedzy. Tryb Edu sprawia, że każdy może czuć się komfortowo, wiedząc, że w trakcie spotkania z podglądu korzysta wyłącznie prowadzący

Dodatkowo tryb Edu zapewnia wyższe bezpieczeństwo prywatności użytkowników. Ma to znaczenie zwłaszcza w kontekście nagrywania zajęć - widoczny będzie jedynie prowadzący, słychać też będzie osoby zabierające głos przed całą grupą.

Źródło: ClickMeeting