Edward Snowden - skanowanie zdjęć Apple to katastrofa!

Były pracownik CIA i jeden z najlepszych hakerów świata ostrzega przed nowym rozwiązaniem firmy Apple. Według Snowdena wprowadzenie CSAM będzie totalną katastrofą!

Apple zszokowało opinię publiczną i znane osobowości zajmujące się bezpieczeństwem systemów informatycznych wiadomością o wdrożeniu do swoich systemów operacyjnych systemu skanującego zdjęcia w celu wykrywania dziecięcej pornografii.

Rozwiązanie CSAM, które trafi na miliony urządzeń jesienią tego roku jest tematem najnowszego artykułu Edwarda Snowdena. Według niego wprowadzenie funkcji będzie miało katastrofalne skutki.

Edward Snowden uważa, że funkcja CSAM przewartościuje własność plików znajdujących się na urządzeniach firmy Apple. Według informatyka przestaną one już być prywatną własnością, która jest skutecznie zabezpieczona na lokalnym nośniku pamięci.

Przypominamy, że funkcja, która jesieniątego roku trafi do urządzeń Apple będzie znakować hashtagami zdjęcia i dopasowywać je do bazy danych CSAM. Wszystkie operacje mają odbywać się na urządzeniu, co według Snowdena pozbędzie się wyraźnej granicy pomiędzy prywatnymi oraz współdzielonymi plikami.

Snowden uderza w Apple sugerując, że wprowadzenie rozwiązania CSAM to zagrywka czysto marketingowa, której zadaniem jest utrzymanie wizerunku marki, który jest przekładany nad ochronę dzieci.

Podobne zdanie mają eksperci z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych. Firma Apple została wezwana do oficjalnego przedstawienia dokładnego sposobu działania całego systemu.

Sprawa zostanie również prawdopodobnie poruszona przez prezydenta USA - Joego Bidena na spotkaniu z prezesami największych firm technologicznych z USA.

Rozwiązanie CSAM powinno zostać udostępnione razem z finalnymi wersjami iOS 15 oraz macOS Monterey.