Egzorcysta - tego horroru nie możesz przegapić! Już na Netflixie

Absolutnie kultowy horror o tytule "Egzorcysta" już od dziś jest dostępny w ramach szerokiej biblioteki platformy Netflix!

"Egzorcysta" to amerykański horror wyprodukowany w roku 1973 przez Williama Friedkina. Jest on uznawany za jeden z absolutnie najlepszych tytułów w swoim gatunku. Fabuła opowiada o dwunastoletniej Regan, która zaczyna się bawić spirytystyczną tabliczką ouija. Wkrótce w jej otoczeniu dochodzi do paranormalnych zjawisk, a dziewczynka zostaje opętana. Na pomoc zostaje wezwany ksiądz, który odbywa serię egzorcyzmów.

fot. Netflix

Egzorcysta

reż. William Friedkin

Aktorka podejrzewająca, że jej córkę opętał zły duch, prosi dwóch księży o wypędzenie demona.

Reżyser: William Friedkin

William Friedkin Scenariusz: William Peter Blatty

William Peter Blatty Obsada: Ellen Burstyn, Max von Sydow, Lee J. Cobb, Jason Miller, Linda Blair, Kitty Winn, Jack MacGowran, William O'Malley, Barton Heyman, Peter Masterson

Ellen Burstyn, Max von Sydow, Lee J. Cobb, Jason Miller, Linda Blair, Kitty Winn, Jack MacGowran, William O'Malley, Barton Heyman, Peter Masterson Gatunek: Horror

Horror Kategorie: Straszny, Mroczny

Straszny, Mroczny Kategoria wiekowa: 16+

Film Egzorcysta oraz inne tytuły są dostępne na platformie Netflix

