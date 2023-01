Ekosystem Samsunga za 3000 zł. Najlepszy zestaw dla fanów Galaxy

Wybór wielu urządzeń od jednego producenta, które będą ze sobą współpracować, ma wiele zalet. Sprawdzamy jaki zestaw od Samsunga możemy skompletować za 3000 zł.

Wybór idealnej elektroniki dla nas wcale nie jest prostą sprawą. Nieraz kierując się tylko ceną lub specyfikacją możemy dojść do momentu, kiedy każdy z naszych sprzętów jest z innej parafii. Niektórym to w ogóle nie przeszkadza, dla innych spójność - czy to designu, czy też systemów operacyjnych - jest bardzo ważna.

Dla tej drugiej grupy idealnym pomysłem jest kupowanie sprzętu według tzw. ekosystemów - czyli kilku urządzeń tej samej firmy, które dzięki wspólnemu producentowi o wiele lepiej ze sobą współpracują i często zapewniają nam większe możliwości, niż gdyby miały łączyć się ze sprzętem innej marki.

Ze względu na to w tym artykule proponujemy skompletowanie takiego zestawu od jednej z najpopularniejszych marek zajmujących się mobilną elektroniką na świecie - Samsunga. Sprawdziliśmy już to, jakie możliwości daje nam zestaw za 2000 zł od Xiaomi, teraz przedstawiamy naszą propozycję na najlepszy zestaw urządzeń mobilnych od koreańskiego giganta. W tym zestawieniu będziemy chcieli zamknąć się w 3000 zł.

Co wchodzi w skład naszego ekosystemu?

Samsung jest ogromnym producentem elektroniki, który produkuje zarówno podzespoły, jak i kości pamięci i procesory mobilne, aż do telefonów i telewizorów. W tym tekście jednak skupimy się na mobilnym ekosystemie, czyli najlepszych urządzeniach, które dobrze mieć na co dzień przy sobie - czy to w pracy, czy na zwykłym spacerze. Oto trzy najważniejsze urządzenia, jakie najlepiej kupić przy budżecie wynoszącym 3000 zł.

1. Smartfon

Oczywiście najważniejszym i najbardziej oczywistym elementem takiego ekosystemu będzie smartfon. Pomoże on nam zarówno w dobrej zabawie, jak i w załatwieniu najważniejszych spraw. Postawiliśmy na telefon w miarę duży, jednak jeszcze z niezbyt przesadnym rozmiarem ekranu, aby nie tracił też na swojej użyteczności. Będzie on także największą częścią naszego budżetu - w tym przypadku powinien on zająć około 1/2 całej kwoty.

2. Smartwatch

Tym razem jako dobry dodatek do smartfona postawiliśmy na smartwatch. Takie akcesorium nie tylko pomoże nam w dbaniu o swoje zdrowie oraz aktywność fizyczną, ale też dostarczy wielu nowych możliwości dzięki wszystkim funkcjom smart - odbieraniu wiadomości czy połączeń, instalowaniu najbardziej przydatnych aplikacji prosto na nadgarstku. Raz kupując smartwatch trudno wrócić do życia bez niego.

3. Słuchawki

Trzecim i dla niektórych absolutnie najważniejszym elementem takiego ekosystemu będą oczywiście słuchawki. Samsung znany jest z bardzo dobrego sprzętu grającego w relatywnie przystępnych cenach, a słuchawki bezprzewodowe umożliwiają nam zabranie swojej ulubionej muzyki wszędzie i słuchanie jej w praktycznie każdych okolicznościach - szczególnie dzięki funkcjom takim jak aktywna redukcja szumów.

Te urządzenia wybraliśmy

Samsung Galaxy A53 5G

Galaxy A53 5G to idealny wybór wśród średniaków Samsunga, który łączy w sobie niezłe osiągi, dobre aparaty oraz znaną jakość koreańskiej firmy - zarówno jeśli chodzi o dopracowanie oprogramowania, jak i wykonanie samego telefonu. W tym zestawie do naszej dyspozycji będzie procesor Exynos 1280, 6 GB RAMu, ekran AMOLED 6,4" 120 Hz oraz świetny aparat 64 MP.

Telefon bardzo często znajdziemy na promocji, szczególnie teraz, gdy niedługo może pojawić się na rynku jego następca, model A54. Jednak i A53 będzie świetnym wyborem dzięki długiemu wsparciu aktualizacjami, które zapewniają aż 5 lat bez zmartwień.

Samsung Galaxy Watch 4 40 mm

W obecnej ofercie Samsunga próżno szukać smartbanda, jednak za 3000 zł warto pokusić się o kupienie tańszego telefonu i wypróbowanie smartwatcha od producenta. Seria Galaxy Watch 4 przyniosła niesamowite ilości nowych technologii, które współpracują ze sobą świetnie i tworzą jeden z najlepszych smartwatchy na rynku. Od mierzenia naszych osiągnięć sportowych, przez codzienne monitorowanie zdrowia, aż do aplikacji prosto na nadgarstku - to niesamowite akcesorium, które zdecydowanie warto zmieścić w tym budżecie.

Samsung Galaxy Buds 2

Żaden zestaw z telefonem nie byłby kompletny bez dodanych do niego słuchawek bezprzewodowych. Jest to praktycznie konieczne urządzenie - czy to w czasie dojazdów do szkoły czy pracy w komunikacji miejskiej. czy dla dyskretnego słuchania ulubionej muzyki w domu. Dzięki świetnej aktywnej redukcji szumów i przystępnej cenie, Galaxy Buds 2 to zawsze trafiony starzał, który dodatkowo może pochwalić się naprawdę dobry, zbalansowanym dźwiękiem, bez przesadzonego basu czy wysokich tonów.