Ekran LCD, notch, duże ramki. Budżetowiec sprzed lat? Nie, to iPhone SE nadchodzący w 2024 roku

iPhone SE 4 pojawi się na rynku zapewne dopiero w 2024 roku, jednak kilka informacji na jego temat znamy już dziś. Jak zwykle będzie to telefon z technologiami sprzed lat, jednak zapewne sprzeda się on świetnie.

iPhone SE to jeden z najciekawszych projektów Apple. Firma tworzy swoje budżetowe iPhone'y w ciekawy sposób. Bierze stary design jednego ze swoich popularnych telefonów i modyfikuje go, wyposażając go w nowoczesne podzespoły. Dzięki temu producent nie musi wydawać pieniędzy na wymyślanie nowego designu tych telefonów, a ich cena pozostaje relatywnie niska.

Aktualnie czekamy na pojawienie się na rynku czwartej generacji serii SE. Co prawda jej trzecia odsłona nie oczarowała klientów, jednak dwie poprzednie były ogromnymi hitami. Ze względu na to oczekiwania co do następnej wersji są dość duże. Niestety będziemy musieli na nią jeszcze trochę poczekać.

Według jednego z czołowych analityków zajmujących się produktami Apple, Rossa Younga, iPhone SE 4 ma wejść na rynek w 2024 roku. Poznaliśmy też kilka szczegółów jego specyfikacji, które wynikają z ostatnich decyzji Apple.

Według informacji przekazanych przez Younga, iPhone SE 2024 ma zrezygnować z FaceID na rzecz TouchID umieszczonego w przycisku blokady ekranu, z boku urządzenia. Będzie to spora zmiana, gdyż aktualnie wszystkie telefony od Apple (poza trzecią generacją SE), korzystają z wykrywania twarzy - i to od wielu lat. Telefon ma poza tym korzystać z designu znanego z iPhone'a XR, między innymi z tego samego, 6,1-calowego wyświetlacza LCD.

Pozostaje jeszcze kwestia notcha, który zapewne pozostanie w iPhonie SE 4. Przez jakiś czas spodziewaliśmy się, że może on również zostać wyposażony w Dynamic Island, jednak Apple miało zrezygnować z tego pomysłu ze względu na koszt takiej operacji. Jednakże możliwe jest, że notch będzie zdecydowanie mniejszy, zapewne przypominający rozmiarem raczej ten w iPhonie 13, a nie iPhonie XR. W końcu nie będzie on musiał mieścić osprzętu odpowiadającego za FaceID.

Niestety wiemy też, że nadchodzący iPhone znowu skorzysta z wyświetlacza LCD. Jeżeli będzie to ten sam panel, co w wersji XR, będzie on też niezbyt ostry, dochodząc do rozdzielczości 828 x 1792 pikseli - nie jest to nawet FullHD. Niestety niechęć Apple do wprowadzania nowych funkcji do swoich tanich telefonów odbije się mocno na możliwościach nadchodzącego SE 4.

Nie mamy niestety jeszcze żadnych informacji dotyczących podzespołów nadchodzącego SE 4. Jako że najnowsze, nawet flagowe iPhone'y nie wszystkie zostały wyposażone w najnowsze procesory, możemy się spodziewać, że w 2024 roku iPhone SE 4 nie będzie działał pod kontrolą najnowszego czipu - powinniśmy raczej nastawić się na procesor o jedną generację starszy. Mimo tego na pewno będzie to bardzo wydajna maszyna.