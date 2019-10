Ekran Pixel'a 4 nie zawsze wyświetla w 90 Hz

Pixel'e 4 były ostatnią dużą smartfonową premierą tego roku. Urządzenia są na rynku już od kilkunastu dni i niestety nie zachwyciły. Jak szybko się okazało telefony nie są tak bardzo dopracowane, jakbyśmy tego chcieli. Recenzenci i internauci już po premierze narzekali na nie najlepszą i odstającą od konkurencji specyfikację techniczną, a prawdziwe problemy zaczęły się chwile później.

Okazało się bowiem, że system odblokowywania za pomocą twarzy zaimplementowany w urządzeniach nie działa tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Możliwe jest odblokowywanie z zamkniętymi oczami, co jest poważnym niedopatrzeniem. W konsekwencji część banków uniemożliwiła potwierdzenie tożsamości za pomocą biometrii na Pixel'ach 4, a Google obiecało, że poprawi działanie tej funkcji za pomocą aktualizacji oprogramowania w najbliższych miesiącach. Później pojawiły się pierwsze porównania fotograficzne, które pokazały, że tryb nocny nowych Pixel'i, które zawsze stawiane były jako wzór działa gorzej, niż na konkurencyjnym iPhone'ie 11 od Apple.

Teraz na jaw wychodzi kolejny problem. Część recenzentów i użytkowników odnotowywała zupełnie rozbieżne czasy pracy na baterii i wykorzystanie ekranu. Niektórzy z nich nie mogli wykorzystać w pełni możliwości zastosowanego w Pixel'u ekranu. Użytkownicy nie byli w stanie uruchomić płynnego wyświetlania w 90 Hz. Teraz wiemy już dlaczego tak się dzieje. Google zastosowało ograniczenie, które nie pozwala na uruchomienie 90 Hz trybu, jeżeli jasność ustawiona jest powyżej 75 procent.

Użytkownik Reddit'a @MishaalRahman zauważył, że jego Google Pixel 4 wyłączył funkcję Smooth Display po tym, jak telefon ustawił jasność na większą, niż 75 procent. Całość została zarejestrowane dzięki logom ADB. Powyżej 75 procent telefon zmienia identyfikator wyświetlacza na display id = 1, który oznacza, że matryca pracuje w 60 Hz.

Holy crap. Google Pixel 4 changes between 60Hz and 90Hz based on screen brightness.https://t.co/J6J2SjNBEw



I tested using ADB and logcat.



If brightness < 75%, display id = 2.

If brightness >= 75%, display id = 1.