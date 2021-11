"Ekran śmierci" Windows zmienił kolor na czarny, a teraz kolejna zmiana

Niebieski ekran z informacją o błędzie systemu to rzecz, którą - niestety - zdarza się nam widywać. Jednak Microsoft ostatnio dwa razy zmienił jego barwy. Dlaczego?

BSOD to skrót od słów Blue Screen of Death. Ekran jak powyżej zobaczysz na Windows 10, gdy coś złego dzieje się z systemem. A co może się dziać - to wyjaśniamy w tym tekście. Jednak na początku bieżącego roku Microsoft ogłosił, że zmienia jego barwę na czarną. Ogólnie skrótowca by to nie zmieniło, ponieważ podmieniono by "blue" na "black" i gotowe. Jednak następnie... zmienił zdanie i stwierdził, że ekran znowu stanie się błękitny. Skąd to całe zamieszanie?

Tego Microsoft nie wyjaśnił. Po prostu we wpisie blogowym poinformowano, że ekran śmierci znowu będzie błękitny i tyle. Zmiana nastąpi przy kolejnych aktualizacjach systemów Windows - czyli Windows 10 oraz Windows 11. Pojawią się w nich także poprawki wypatrzonych bugów związanych ze sterowaniem głośnością, Bluetooth, paskiem zadań i menu Start. Czyżby po prostu producent doszedł do wniosku, że sprawdzone rozwiązania są najlepsze?

Zobacz również:

Foto: WindowsReport

Źródło: WindowsReport