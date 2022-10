Ekskluzywne Okazje Amazon Prime: sprawdzamy najlepsze promocje na sprzęty AGD [11.10.2022]

Już dziś trwają Ekskluzywne Okazje Amazon Prime! W promocji są różne sprzęty i gadżety, w tym także urządzenia AGD.

Ekskluzywne Okazje Amazon Prime to znakomita okazja, by zaopatrzyć się w przydatne sprzęty AGD i gadżety do domu. Podczas tegorocznej akcji promocyjnej również klienci z Polski mogą liczyć na dostęp do ekskluzywnych rabatów.

Dwudniowe obniżki ruszyły już dziś, 11 października i potrwają tylko do jutra, 12 października. Sprawdź, jakich okazji w serwisie Amazon możemy spodziewać się w przypadku sprzętów do domu. Zobacz, na jakie promocje natrafiliśmy!

Philips Ekspres do kawy HD7769/00

Delektuj się pyszną kawą ze świeżo zmielonych ziaren: ekspres do kawy Philips Grind & Brew o pojemności 1,2 l, na 12 filiżanek, z wbudowanym podwójnym pojemnikem na świeże ziarna

Świeży smak i aromat: ekspres przelewowy wyposażony w tłoczek Aroma Twister, miesza kawę zachowując jej smak

Świeżo zmielona kawa: wbudowany młynek do kawy - żarna stożkowe i regulacja grubości mielenia ziaren - optymalny, najlepszy smak

Kawa w dogodnym dla Ciebie momencie: ekspres posiada funkcję Drip Stop, która umożliwia wstrzymanie zaparzania, gdy chcesz nalać sobie kawy

Trwała konstrukcja: nietłukący dzbanek termiczny jest wykonany z wytrzymałej stali szlachetnej

Przejdź do oferty

Russell Hobbs ekspres do kawy 25610-56

Ekspres termiczny ze zintegrowanym młynem stożkowym, wysokiej jakości dzbanek termiczny o pojemności 10 filiżanek (1, 25l)

Cyfrowy element sterujący z programowalnym timerem, ustawieniem mocy i czasu zaparzania, 3-stopniowe ustawianie stopnia zmielenia: gruboziarnisty, średni, drobny

Wyjmowany pojemnik na kawę ziarnistą o pojemności 250g, regulowana ilość mielenia od 2-10 filiżanek

Mieli żądaną ilość ziaren kawy i transportuje zmieloną kawę do uchwytu filtra, parzy również kawę już zmieloną

Zewnętrzny wskaźnik poziomu wody z oznaczeniem poziomu napełnienia, automatyczne wyłączanie, blokada kapania po wyjęciu dzbanka, funkcja samoczyszczenia

Przejdź do oferty

Odkurzacz podłogowy BISSELL Crosswave Pet Pro 3w1

Jednocześnie odkurza, myje i suszy podłogi. Urządzenie CrossWave Pet Pro wyposażono w specjalny środek czyszczący do usuwania zapachów pozostawianych przez zwierzęta

Czyszczenie różnych powierzchni — bezpieczne dla szczelnych podłóg twardych i dywanów. Inteligentne przyciski na uchwycie umożliwiają łatwe przełączanie trybów sprzątania podłóg twardych i dywanów oraz dozowanie środka czyszczącego na żądanie

System dwóch zbiorników sprawia, że czysta i brudna woda nie mieszają się ze sobą, zatem do mycia zawsze używany jest roztwór środka czyszczącego i czystej wody

Zaprojektowane z myślą o sprzątaniu po czworonogach urządzenie CrossWave Pet Pro jest objęte 2-letnią ograniczoną gwarancją. Zestaw zawiera szczotkę obrotową do różnych powierzchni Multi-Surface Brush Roll, środek czyszczący do różnych powierzchni Multi-Surface Pet (1 l), tacę do spłukiwania i czyszczenia oraz ułatwiające czyszczenie sitko do sierści

Niska stopa. Obrotowa stopa ułatwia manewrowanie

Przejdź do oferty

Philips SpeedPro Aqua FC6729/01

Szybki, czysty, dosięgający najtrudniejszych miejsc zasięg: bezprzewodowy odkurzaczwyłapuje do 98%* kurzu i brudu nawet w najmniej dostępnych miejscach - Odkurzacz i mop w jednym

Koniec z przeoczonymi obszarami: diody LED w nasadce ujawniają ukryty kurz - Ten bezprzewodowy odkurzacz wyłapuje wszelki kurz

Urządzenie 3w1 zapewniające nieskazitelną czystość: sprzątanie, mopowanie i ręczne sprzątanie - System odkurzania i mopa pomaga usunąć do 99% zarazków za jednym razem

Szybsze usuwanie uporczywych zabrudzeń: włącz tryb AquaBoost, aby szybko i skutecznie usunąć uporczywe zabrudzenia

W zestawie: odkurzacz, mop, nasadka zasysająca 180°, szczelinówka, miniturboszczotka, szczotka, wkładka z mikrofibry, stacja dokująca, zbiornik na wodę, zasilacz sieciowy, zmywalny filtr

Przejdź do oferty

Russell Hobbs multicooker 28270-56

8 wszechstronnych funkcji gotowania - Przygotuj smaczne posiłki, w których każdy poczuje się jak w domu. Wybierz spośród opcji : Smażenia; Pieczenia; Sous Vide; Wolnego gotowania; Gotowania parowego; Ryż; Gotowania i podtrzymania ciepła

Garnek o pojemności 6,5 litra — ten duży garnek może zaspokoić potrzeby każdego i można go zabrać prosto do stołu

Trwała obudowa z odlewu aluminiowego - Garnek został zaprojektowany tak, aby wytrzymać mocną eksploatację jak np.. przenosisz go z blatu na blat, wkładasz do zmywarki (przetestowany na 100 cyklach zmywania)

Zdejmowany panel sterowania - dzięki zdejmowanemu panelowi sterowania możesz łatwo zabrać gorące posiłki prosto na stół, aby je podać

2 lata gwarancji producenta - plus 1 dodatkowy rok po zarejestrowaniu produktu online

Przejdź do oferty

BISSELL SpinWave R5 Odkurzacz automatyczny z mopem

Tryb suchy lub mokry: Tryb suchy oferuje moc ssania do 2000 PA i zbiornik na kurz o pojemności 500 ml, aby codziennie usuwać kurz i zanieczyszczenia z dywanów i twardych kwiatów, w trybie na mokro, w połączeniu ze specjalnymi nakładkami do mopowania, R5 wyczyści podłogi, podczas gdy odkurzacz zbierze suche śmieci

Bezproblemowe czyszczenie: Wyposażony w system nawigacji 360 stopni LIDAR i czujniki z możliwością tworzenia map, zapewnia do 110 minut czasu pracy, zasilany baterią litowo-jonową

Odkurzaj i myj podłogi: 135 obr./min aktywnie obracające się nakładki mopa i mocne ssanie 650 PA w trybie WET, unika dywanów i chodników w trybie WET, dzięki czemu miękkie powierzchnie pozostają bezpieczne przed wilgocią

Odpowiedni dla właścicieli zwierząt domowych: robot odkurzający i mop zawiera nakładki i środek czyszczący do usuwania uporczywego brudu i zanieczyszczeń, takich jak błoto z łap i sierść zwierząt, roztwór czyszczący nie pozostawia również szkodliwych pozostałości, umożliwiając bezpieczną zabawę Twojego zwierzaka i dzieci

Więcej możliwości czyszczenia: Kompatybilny z naszymi nakładkami do mopa BISSELL 3623, zestawem wymiennym 3622 i naszą gamą naturalnych roztworów czyszczących (3096, 3122, 30961, 31221)

Pełna kontrola z dowolnego miejsca: aplikacja BISSELL Connect umożliwia mapowanie pomieszczenia, kontrolowanie szybkości ssania i planowanie sprzątania poza domem i nie tylko - Aplikacja BISSELL Connect jest dostępna tylko w następujących krajach: Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Holandia, Belgia, Szwajcaria i Austria

Przejdź do oferty

