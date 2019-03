Ekskluzywy z PlayStation4 trafią na PC

Epic Games Store mocno stara się zdobyć serca graczy. Nie tylko co dwa tygodnie daje darmową grę, ale ściąga na PC hity dostępne jak dotąd tylko na PlaySattion 4.

Epic ogłosił na Game Developer Conference (GDC), że w jego sklepie pojawią się tytuły Detroit: Become Human i Heavy-Rain. Będą to wersje PC produkcji przeznaczonych jak dotąd wyłącznie na konsolę PlayStation 4. Jest to możliwe dzięki nawiązaniu partnerskiej współpracy z ich producentem, studiem Quantic Dream. Ponadto w Epic Games Store zagości The Outer Worlds - będzie dostępne tam przez 12 miesięcy, a potem pojawi się także w innych serwisach dla graczy, jak Steam. Kolejna warta uwagi rzecz to nowa gra twórców serii Max Payne - Control, która również dostępna będzie wyłącznie w sklepie Epic.

Na tym nie koniec nowości Epic na Game Developer Conference. Podczas konferencji przedstawiciele serwisu roztaczali dalsze plany rozwoju - ma pojawić się m.in. zapis w chmurze, możliwość recenzowania i oceny tytułów przez użytkowników, a także inne usprawnienia. Te pierwsze dwa pojawią sie w trakcie kolejnych trzech miesięcy, reszta - za pół roku. Jednak kolejnych "ekskluzywów" nie ma się co spodziewać - zdaniem Epic w najbliższych latach tego typu gry, dedykowane wyłącznie jednej platformie, całkowicie stracą rację bytu.