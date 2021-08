Eksperci ostrzegają przed Apple! Boją się pełnej inwigilacji?

W dniu wczorajszym firma Apple pochwaliła się nową funkcją, która ma chronić prywatność dzieci w sieci. Rozwiazanie filtrujące zdjęcia o podtekście seksualnym trafi do finalnych wersji iOS 15, iPadOS 15 oraz macOS 12 Monterey.

Według ekspertów nowe rozwiązanie nie jest tak doskonałe, jak przedstawia je firma Apple. Organizacja Electronic Frontier Foundation skrytykowała podejście Apple i zarzuciła firmie potencjalnie otwieranie backdoorów w swoich systemach operacyjnych. Eksperci wyjaśniają, że skanowanie treści z wykorzystaniem predefiniowanej wcześniej bazy danych może prowadzić do niebezpiecznych przypadków nadużycia.

Zobacz również:

W sprawie wypowiedział się także Edward Snowden. Twierdzi on, że Apple wdraża właśnie narzędzie do masowej inwigilacji użytkowników iPhone'a.

No matter how well-intentioned, @Apple is rolling out mass surveillance to the entire world with this. Make no mistake: if they can scan for kiddie porn today, they can scan for anything tomorrow.



They turned a trillion dollars of devices into iNarcs—*without asking.* https://t.co/wIMWijIjJk