Ekspert od kryptowalut pomagał Korei Płn. Teraz dostał wyrok

Programista kryptowalut skazany za pomoc Korei Płn. Przyznał się do winy.

W tym tygodniu w USA skazano na 63 miesiące więzienia Virgila Griffitha, współpracownika Vitalika Buterina, twórcy Ethereum. To druga pod względem wielkości kapitalizacji kryptowaluta po Bitcoinie i platforma "inteligentnych kontraktów". Griffith w 2019 roku udał się potajemnie do Korei Płn., gdzie szkolił funkcjonariuszy tamtejszego reżimu z zagadnień dotyczących metod omijania sankcji za pomocą cyfrowych monet. Próbował też nakłaniać inne osoby do wyjazdu do Korei Płn. i udzielania pomocy Koreańczykom w zakresie posługiwania się technologią blockchain. Griffith pośredniczył też w kontaktach Korei Płn. z innymi specjalistami od cyfrowych walut.

Programista pomagał północnym Koreańczykom pomimo sankcji nałożonych na Koreę przez rząd USA. Do Korei udał się potajemnie i próbował zatrzeć ślady pobytu w tym kraju. W tym celu poprosił o wbicie koreańskiej wizy na oddzielnym arkuszu papieru zamiast w paszporcie. Rząd Stanów Zjednoczony nałożył na Koreę Płn. sankcje ustawą IEEPA (o międzynarodowych nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych) i Zarządzenie nr 13466. Według tych przepisów, aby eksportować do Korei Płn. towary, usługi i technologie należy posiadać licencję Departamentu Skarbu USA wydaną przez OFAC (Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych). Nietrudno się domyślić, że Virgil Griffith takiej licencji nie posiadał.

