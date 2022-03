Eksplorator Plików z możliwością otwierania kart? Był, ale... już go nie ma

Choć użytkownicy od lat proszą Microsoft o wprowadzenie tej możliwości, producent wydaje się pozostawać na to nieczuły.

Każdy użytkownik internetu jest przyzwyczajony do tego, że ma otwartych kilka stron w przeglądarce. Każda zajmuje osobną kartę. To istniejące od wielu lat rozwiązanie pozwala na załatwienie wielu spraw w jednym okienku. I choć Microsoft ma je również w swoich przeglądarkach, to jednak nie zdecydował się na wprowadzenie tego do systemowego Eksploratora Plików. Dlatego każdy folder na dysku otwierany jest w osobnym okienku. Jednak przez moment była nadzieja na pozytywne zmiany - niespodziewanie karty Eksploratora pojawiły się w buildzie 22572 przeznaczony dla deweloperów. Jest to build dla systemu Windows 11 22H2, czyli Sun Valley 2.

Radość nie była długa, ponieważ w kolejnym buildzie - numer 22579 - znowu interfejs systemowy był po staremu. Nie pojawił się także w następcy - 22581. A wyglądał tak ładnie:

Fot. Windows Latest

Fot. Windows Latest

Być może Microsoft jednak rozważa wprowadzanie systemu kart do Eksploratora, dlatego też mechanizm ten znalazł się w nim przez chwilę. Czy pojawi się w Sun Valley 2? Choć nie miałbym nic przeciwko - wątpię. Chyba, że rozwiązanie to zacznie być udostępniane Insiderom, co by znaczyło, że MS nad tym pracuje. Jeśli nie pojawi się w kanałach testowych do maja, prawdopodobnie nie ma się co spodziewać kart przed Sun Valley 3. A to dopiero przyszły rok.

Źródło: Windows Latest