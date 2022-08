Eksplorator Plików z obsługą kart pojawi się w Windows 11... ale nie teraz

Choć użytkownicy domagają się tego od lat, Microsoft nie wprowadził jak dotąd systemu kart w Eksploratorze Plików. Dobra wieść - będzie. Zła - musisz poczekać.

Microsoft uparcie twierdzi, że karty w Eksploratorze się pojawią i będzie miało to miejsce w Windows 11. Być może stanie się to jeszcze w 2022 roku, a oprócz samego systemu mają pojawić się także w aplikacjach Microsoftu, jak choćby Teams. Nie ukrywam - bardzo by to pomogło w codziennym użytkowaniu "okienek", a moje zdanie podzielają miliony użytkowników, którzy praktycznie od czasów Windows XP domagają takiego rozwiązania. Nic dziwnego - w przeglądarkach jest już "od zawsze".

Być może rozwiązanie to pojawi się w dużej aktualizacji Windows 11 na jesieni - ponoć niektórzy uczestnicy programu Windows Insider już mają do niego dostęp. Zmianie ma ulec także ekran główny Eksploratora - pojawi się w nim dostęp do wszystkich plików w OneDrive. Jednak najnowsze doniesienia wskazują, że ta pożądana nowość trafi do "jedenastki" wraz z którąś z pomniejszych aktualizacji, prawdopodobnie dopiero pod koniec roku. Pierwsze doniesienia od osób, które testowały karty w Eksploratorze na Windows 11, mówią nam o licznych bugach i niezbyt poprawnym działaniu tej funkcji.

Pozytywne jednak jest to, że kart się w końcu doczekamy. A ponieważ już tyle czasu na nie czekamy, parę miesięcy nie robi większej różnicy.

Źródło: WindowsLatest