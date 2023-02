Ekspres do kawy? Kup za 500 złotych mniej!

Jeśli chcesz nabyć ekspres do kawy, masz teraz doskonałą okazję.

Spis treści

Promocja na ekspresy do kawy to najnowsza propozycja sieci Neonet. Aby skorzystać z możliwości tańszego zakupu, należy wybrać ekspres, a następnie wpisać kod rabatowy: PROMO. I gotowe - można cieszyć się ekspresem tańszym o nawet 500 złotych. W akcji bierz udział aż 28 urządzeń przecenionych od 100-500 złotych. Wszystkie znajdziesz na tej stronie.

Promocja obowiązuje w okresie od 07.02.2023 od godz. 00:01 do 12.02.2023 do godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Poniżej trzy modele, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

Zobacz również:

Ekspres ciśnieniowy MELITTA F83/1-101 Barista T Smart (bez pojemnika na mleko)

Fot.: Neonet

Rodzaj: Automatyczny

Ciśnienie [bar]: 15 bar

Moc [W]: 1450

Rodzaj kawy: Ziarnista, Mielona

Wbudowany młynek: Tak

Rodzaj młynka: Stalowy

Kawa przygotowywana przez ekspres: 18 różnych rodzajów kaw

Regulacja mocy kawy: 5 stopniowa

Funkcja gorącej wody: Tak

Funkcje dodatkowe: Jednoczesne napełnianie 2 filiżanek, Pamięć ustawień ulubionej kawy, Automatyczne czyszczenie i odkamienianie

Sterowanie smartfonem: Tak

Inne: Funkcje intenseAroma

Funkcji Moja kawa

Funkcja One Touch

Funkcja Łatwego Czyszczenia Parowego

Cena: 4169 zł, oszczędzasz 500 zł! Kup teraz!

Ekspres ciśnieniowy SIEMENS TP705R01 EQ700 Seria 500

Fot.: Siemens

Rodzaj: Automatyczny

Ciśnienie [bar]: 19 bar

Moc [W]: 1500

Rodzaj kawy: Mielona, Ziarnista

Pojemność [l]: 2,4 l

Wbudowany młynek: Tak

Rodzaj młynka: Ceramiczny

System spieniania mleka: Dysza spieniająca

Kawa przygotowywana przez ekspres: Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, Americano, Gorąca woda, Gorące mleko, Spienione mleko

Regulacja mocy kawy: Tak

Technologia Senso Flow System – odpowiednia temperatura parzonej kawy

3-stopniowa regulacja temperatury kawy

aroma Pressure System – idealne ciśnienie

oneTouch DoubleCup – jednoczesne przygotowanie dwóch filizanek kaw mlecznych i czarnych (z wyjątkiem kawy XL)

Dotykowy wyswietlacz 5" full-touch iSelect Display TFT

aromaDoubleShot – bardziej intensywny aromat

Dysza spieniajaca z regulacja wysokosci

zeroEnergy Auto-off – automatyczne wyłaczanie po określonym czasie z całkowitym odcięciem poboru energii (0 W)

Wyjmowana jednostka zaparzania

autoMilk Clean: automatyczne czyszczenie systemu spieniania mleka po przygotowaniu każdego napoju

W pełni automatyczny system odkamieniania i czyszczenia w 1 procesie – calc'nClean

Podświetlany wylot kawy

Możliwość dezaktywacji płukania po właczeniu

Funkcja gorącej wody: Tak

Funkcje dodatkowe: Jednoczesne napelnianie 2 filizanek, Jednoczesne napełnianie 2 filiżanek, Automatyczne czyszczenie i odkamienianie, Regulacja temperatury kawy, Przygotowanie dwóch kaw mlecznych jednocześnie, Pamięć ustawień ulubionej kawy, Indywidulanie regulowana wielkość filiżanki (pojemność)

Sterowanie smartfonem: Tak

Dostępne ustawienia: Ustawienie wielkości rozdrobnienia ziaren

Funkcjonalnosc Home Connect (bezprzewodowe sterowanie Wi-Fi, coffeeWorld, Playlist'a, przepisy na bazie kawy, kawowe know-how

individualCup Volume – wielkosc kawy wedlug indywidualnych potrzeb

Inteligentne dostosowanie mocy parzonej kawy

Mozliwosc zapamietania 10 napojów kawowych

Cena: 4609 zł, oszczędzasz 500 zł! Kup teraz!

SIEMENS TQ707R03 EQ700 Seria 700

Fot.: Siemens

Rodzaj: Automatyczny

Ciśnienie [bar]: 19 bar

Moc [W]: 1500

Rodzaj kawy: Ziarnista, Mielona

Pojemność [l]: 2,4 l

Wbudowany młynek: Tak

Rodzaj młynka: Ceramiczny

System spieniania mleka: Dysza spieniająca

Kawa przygotowywana przez ekspres: Espresso, Espresso Macchiato, Latte Macchiato, Cappuccino, Spienione mleko, Gorace mleko, Goraca woda

Regulacja mocy kawy: Tak

Dotykowy wyswietlacz 5” full-touch iSelect Display TFT

individualCup Volume: dopasowanie wielkosci kawy do indywidualnych potrzeb

3-stopniowa regulacja temperatury kawy

Dystrybutor kawy i dysza spieniajaca mleko z regulacja wysokosci

zeroEnergy Auto-off: automatyczne wylaczanie po okreslonym czasie z calkowitym odcieciem poboru energii (0 W)

Wyjmowana jednostka zaparzania

autoMilk Clean: automatyczne czyszczenie systemu spieniania mleka po przygotowaniu kazdego napoju

W pelni automatyczny system odkamieniania i czyszczenia w 1 procesie – calc'nClean

Podświetlany wylot kawy

Możliwość dezaktywacji płukania po włączeniu

Funkcja gorącej wody: Tak

Podgrzewanie filiżanek: Tak

Funkcje dodatkowe: Jednoczesne napełnianie 2 filiżanek, Jednoczesne napelnianie 2 filizanek, Przygotowanie dwóch kaw mlecznych jednocześnie, Regulacja temperatury kawy, Automatyczne czyszczenie i odkamienianie, Indywidulanie regulowana wielkość filiżanki (pojemność)

Sterowanie smartfonem: Tak

Dostępne ustawienia: Ustawienie wielkości rozdrobnienia ziaren

Technologia Senso Flow System: odpowiednia temperatura parzonej kawy

Mozliwosc zapamietania 20 napojów kawowych

Funkcjonalnosc Home Connect (bezprzewodowe sterowanie Wi-Fi, coffeeWorld, playlista, przepisy na bazie kawy, kawowe know-how)

Mozliwosc przygotowania dzbanka kawy

Funkcja aromaDoubleShot dla wydobycia bardziej intensywnego aromatu kawy

aromaPressure System: idealne cisnienie dla wydobycia optymalnego aromatu

oneTouch DoubleCup: jednoczesne przygotowanie dwóch filizanek kaw mlecznych i czarnych (z wyjatkiem kawy XL)

Inteligentne dostosowanie mocy parzonej kawy

Cena: 5379 zł, oszczędzasz 500 zł! Kup teraz!