Ekspres do kawy w prezencie walentynkowym? Czemu nie! Przeglądam ofertę najpopularniejszych sklepów [03.02.2023]

Przyjrzałam się ofercie najpopularniejszych sieci elektromarketów oraz dyskontów i wybrałam najciekawsze modele ekspresów do kawy. Może sprawicie sobie wspólny prezent z okazji Walentynek?

Udany prezent dla bliskiej osoby – oto odwieczny grudniowy problem, który zna chyba każdy z nas. Rozwiązanie jest proste – kup coś, co będzie funkcjonalne, praktyczne, a jednocześnie dostarczy wiele radości. Ekspres do kawy z pewnością uszczęśliwi was oboje! Wspólny prezent to praktyczny pomysł, który pomoże uniknąć nieudanych niespodzianek.

Ekspresy do kawy – najciekawsze modele

BOSCH VeroCup 100 TIS30129RW

System SensoFlow: innowacyjny system grzewczy gwarantuje maksymalny aromat dzięki zawsze idealnej i stałej temperaturze parzenia.

Przygotowanie jednym przyciskiem: Espresso, Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiato za naciśnięciem przycisku.

Odpowiedni do filtra wody BRITA Intenza: redukuje zawartość kamienia w wodzie oraz redukuje substancje zakłócające zapach i smak.

MilkMagic Pro: łatwe przygotowywanie cappuccino i latte macchiato. Wlej mleko do kubka, a resztę załatwisz za jednym dotknięciem przycisku.

regulowana wysokość wylewki kawy i spieniacza do mleka: zmieszczą się pod nią szklanki do latte macchiato o wysokości do 13 cm (maks.)

łatwo dostępne drzwi serwisowe z przodu maszyny gwarantują szybką konserwację i czyszczenie

wyjmowany zbiornik na wodę ułatwiający napełnianie (pojemność 1,4 l)

pojemnik na ziarna kawy z pokrywką chroniącą przed aromatami (pojemność 250 g)

wielostopniowa regulacja grubości mielenia ziaren

oprócz rodzajów kaw, także indywidualnie wybierane: spienione mleko

minimalny czas podgrzewania: szybka pierwsza filiżanka

pompa wodna o ciśnieniu 15 bar

wyjmowany zaparzacz: łatwe i higieniczne czyszczenie pod bieżącą wodą

automatyczny program płukania po wyłączeniu, włączeniu

spieniacz do mleka można wyjąć i myć w zmywarce

tacka ociekowa i pojemnik na fusy z kawy są wyjmowane i nadają się do mycia w zmywarce

Calc'nClean: automatyczny program czyszczenia i odkamieniania

Cena: 2 241,36 zł klik

Saeco GranAroma SM6585/00

Typ ekspresu: automatyczny

Dostępne napoje: Americano, Café au lait, Café Crema, Caffe Latte, Cappuccino, czarna kawa, Espresso, Espresso Lungo , Espresso Macchiato, Flat White, gorąca woda, gorące mleko, Latte Macchiato, Ristretto, spienione mleko, Włoskie Cappuccino

Ciśnienie / Moc: 15 barów / 1500 W

System spieniający mleko: zintegrowany

Cena: 3 299 zł klik

Philips LatteGo EP4343/50

Typ ekspresu: automatyczny

Dostępne napoje: Americano, Café au lait, Café Crema, Cappuccino, czarna kawa, Espresso, gorąca woda, Latte Macchiato, Ristretto, spienione mleko

Ciśnienie / Moc: 15 barów / 1500 W

System spieniający mleko: wbudowany pojemnik na mleko

Cena: 2 499 zł klik

MELITTA Latticia OT F300-101 Srebrny

Typ ekspresu: Automatyczny

Ciśnienie [bar]: 15

Typ młynka: Stalowy

Rodzaj kawy: Ziarnista

Dostępne napoje: Cappuccino, Crema, Espresso, Gorąca woda, Latte Macchiato, Spienione mleko

Moc [W]: 1450

Funkcje: Spienianie mleka, Regulacja mocy kawy, Regulacja ilości zaparzanej kawy, Wbudowany młynek, Filtr, Wskaźnik poziomu wody, Parzenie 2 kaw jednocześnie, Regulacja stopnia zmielenia kawy, Regulacja temperatury kawy, One Touch Cappuccino, Dotykowy ekran

Cena: 2 199 zł klik

DeLonghi Dinamica Plus ECAM 370.70.B

Typ ekspresu: automatyczny

Dostępne napoje: Caffe Latte, Cappuccino, czarna kawa, Doppio, Espresso, Espresso Macchiato, Flat White, gorąca woda, gorące mleko, Latte Macchiato, Long coffee, spienione mleko

Ciśnienie / Moc: 19 barów / 1450 W

System spieniający mleko: wbudowany pojemnik na mleko

Cena: 2 899 zł klik

KRUPS EA897B10 EVIDENCE ECO-DESIGN

Moc [W]: 1450

Ciśnienie [bar]: 15

Rodzaj kawy: W ziarnach

Młynek: Stalowy, Stożkowy, Żarnowy

Spienianie mleka: Automatyczne przygotowanie

Automatyczne przygotowywanie kaw: Americano, Caffe Latte, Caffe Lungo (duża kawa), Cappuccino, Espresso, Latte macchiato, Ristretto

Cena: 2 389 zł klik

DELONGHI DINAMICA ECAM 350.55 B

Ciśnienie: 15 bar

Moc [W]: 1450

Rodzaj kawy: Ziarnista, Mielona

Pojemność [l]: 1.8

Wbudowany młynek: Stalowy

System spieniania mleka: Zintegrowany pojemnik do mleka

Kawa przygotowywana przez ekspres: Espresso, espresso lungo, ristretto, kawa czarna, doppio+, kawa long, cappuccino, latte macchiato, caffelatte, flat white

Regulacja mocy kawy: 3 stopniowa

Cena: 2 564,10 zł klik

