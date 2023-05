Ekspres przelewowy, czyli jak najłatwiej zaparzyć kawę alternatywną? Jaki ekspres do kawy wybrać?

Zastanawiasz się, czy kawa parzona metodami alternatywnymi jest lepsza, niż włoskie espresso? Jeśli chcesz to sprawdzić, przyda ci się ekspres przelewowy. Jaki wybrać? Przeglądamy, co oferują producenci i czym poszczególne modele różnią się między sobą. Czy warto kupić ekspres przelewowy?

Spis treści

Lubisz pić kawę, ale espresso jest dla ciebie zbyt mocne, a kawa z mlekiem nie pozwala docenić wszystkich atutów naparu? Mamy odpowiedź – kawa parzona metodą alternatywną! Jest wiele metod jej przyrządzania, jednak najprostszą (gdyż eliminuje ryzyko błędu ludzkiego) jest ekspres przelewowy. Znany wielu z nas z dzieciństwa, a często także z kultowych filmów i seriali. Jednak nierzadko nie kojarzy się zbyt dobrze. Na szczęście to powoli się zmienia, kawa przelewowa wraca do łask, a wszystko to dzięki ziarnom specialty. To właśnie metoda przelewania gorącej (nie wrzącej!) wody przez zmielone ziarna pozwala na wydobycie głębi ich smaku i aromatu. Dziś jest to jedna ze szczególnie polecanych przez baristów metod.

Fot. Pexels/Mathias Reding

Poniżej prezentujemy kilka przykładów ciekawych modeli ekspresów przelewowych.

Zobacz również:

Ariete Vintage 1342

W pierwszej chwili rzuca się oczywiście w oczy wyjątkowy retro design. Taki ekspres to doskonały wybór dla tych, którzy w sprzętach cenią nie tylko funkcjonalność, ale i wygląd. Ale to nie wszystko – mamy tu dzbanek o pojemności 12 filiżanek, płytę grzejną do podtrzymywania temperatury kawy przez 40 minut, wyświetlacz i przyciski mechaniczne. Ekspres pozwala na ustawienie mocy kawy oraz zaprogramowanie godziny jej parzenia. Dodatkowo, urządzenie wyposażono w filtr wielokrotnego użytku. Co ciekawe, zastosowano w nim funkcję samooczyszczania po zakończeniu parzenia.

Smeg DCF02PBEU

Ten stylowy ekspres kultowej marki będzie prawdziwą ozdobą każdej kuchni. Jednak potrafi coś więcej niż tylko dobrze wyglądać. Zaparzy jednorazowo do aż 10 filiżanek napoju. W dodatku potrafi podtrzymywać temperaturę kawy, dzięki płycie grzewczej. Sterowanie odbywa się za pomocą przycisków mechanicznych oraz wyświetlacza LED. Co ważne, ekspres pozwala na zaprogramowanie harmonogramu, a także ustawienie twardości wody i pożądanej mocy napoju. Dodatkowo, został wyposażony w sitko wielokrotnego użytku.

SETTI+ CM900X Smart

Ekspres przelewowy z możliwością obsługi przez aplikację mobilną? Takie rozwiązanie oferuje Setti - z poziomu smartfona możesz uruchomić ekspres, wybrać rodzaj kawy, ustawić moc napoju, zaparzyć go i przyjść na gotowe po odbiór np. z drugiego pokoju. Urządzenie zostało wyposażone w stalowy młynek żarnowy, a więc możemy korzystać nie tylko z kawy mielonej, ale też ze świeżej kawy ziarnistej. Do tego samodzielnie możemy regulować stopień mielenia ziaren. Do dyspozycji mamy 1,5-litrowy dzbanek oraz dotykowy panel sterowania. Nie zabrakło też 24-godzinnego timera, który pozwala zaplanować parzenie kawy, np. na rano, aby po wstaniu z łóżka czekała już na ciebie gorąca filiżanka kawy.

Zwilling 531033010

W tym modelu zadbano o takie funkcje, jak podtrzymywanie temperatury kawy czy możliwość zaprogramowania harmonogramu jej parzenia. Producent zapewnia, że ekspres posiada też umiejętność parzenia wstępnego. Dodatkowo, mamy tu wskaźnik osadzenia kamienia, dzięki któremu wiemy, kiedy urządzenie wymaga przeprowadzenia odkamieniania. Obsługa odbywa się przy pomocy specjalnego pokrętła.

Melitta Aroma Fresh 1021-01

To ekspres przelewowy wyposażony w młynek, który dodatkowo ma regulację stopnia zmielenia. Pojemnik na ziarna można zdemontować, a sam młynek – wyłączyć, gdy chcemy użyć kawy wcześniej zmielonej. Ekspres umożliwia trzystopniową regulację mocy kawy. Z boku znalazł się zbiornik na wodę. Urządzenie wyposażono w ekran, przy pomocy którego możemy dokonać niezbędnych ustawień, a także zaprogramować czas parzenia kawy. Dzbanek pomieści do 10 filiżanek napoju. Co istotne, w tym ekspresie nie ma sitka wielokrotnego użytku, konieczne jest więc regularne uzupełnianie zapasu filtrów jednorazowych.

Moccamaster KBG 741 Select

To jeden z najpopularniejszych modeli wśród ekspresów przelewowych. Pozwala na zaparzenie kawy w dwóch objętościach (750 ml i 1,25 l). Ma inteligentną płytę grzewczą. Co ważne, automatycznie przestawi się po procesie parzenia na funkcję utrzymania temperatury. Producent przekonuje, że wystarczy 6 minut, by dzbanek był pełen aromatycznego napoju. Istotnym detalem jest wylewka wody, którą wyposażono w aż 9 otworów – dzięki temu kawa będzie równomiernie zaparzona. Obsługa odbywa się za pomocą przycisków mechanicznych.

Philips Grind & Brew HD7767/00

To kolejny model, który posiada wbudowany młynek, dzięki czemu możemy codziennie cieszyć się świeżym aromatem zmielonej kawy. Dodatkowym udogodnieniem jest to, że możemy sami zadecydować grubości mielenia ziaren, a także o mocy kawy, w zależności od naszych indywidualnych preferencji. Ale to nie wszystko - możesz też dobrać czas podgrzewania kawy, od 10 do 2 godzin. Pojemność szklanego dzbanka wynosi w tym przypadku 1,2 litra. Warto dodać, że ekspres został wyposażony w specjalny tłoczek Aroma Twister, który ma zapewniać mieszanie i równomierne rozkładanie aromatu podczas nalewania napoju do każdej filiżanki.

Trzecia fala kawy. Dziś się przelewa

Czy wiesz, czym jest tak zwana trzecia fala kawy? Zacznijmy od początku – od fali numer jeden. To oczywiście czas, kiedy kawa wchodziła dopiero na salony, a później stawała się coraz bardziej powszechna. Po pewnym czasie mógł ją pić już właściwie każdy, i to we własnym domu. Z kolei druga fala kawy to czas przypadający na moment spopularyzowania „coffee to go”, czyli kawy na wynos. Sojowe latte, pite w drodze do pracy, to już stały element naszej kultury.

I tu właśnie wkracza trzecia fala kawy. O ziarnach chcemy wiedzieć coraz więcej i nie szukamy ich już w marketach. Chętnie sięgamy po kawę specialty, nawet jeśli wiąże się to z wyższą ceną. Jednak kto raz spróbował świeżo zmielonych, wysokiej jakości ziaren zaparzonych w świadomy sposób, ten już nigdy nie wypije zwykłej „plujki”.

Czy warto kupić ekspres przelewowy?

Odpowiedź jest prosta: oczywiście, że tak! Kawa z przelewu to niepisana królowa trzeciej fali. Wracamy więc do picia ciemnego naparu z ekspresu przelewowego, jednak tym razem towarzyszy nam zupełnie inny smak. Trudno się bowiem dziwić, że urządzenia te przez wiele lat cieszyły się złą sławą – kojarzyły się nam przecież z kawą słabej jakości, często zbyt mocno paloną i oferującą czasem płaski, a czasem zanadto intensywny, gorzki smak.

Teraz, gdy dostęp do różnych ziaren mamy na wyciągnięcie ręki, przy pomocy przelewu możemy uzyskać napój doskonałej jakości. Wystarczy zaopatrzyć się w ziarna o średnim stopniu wypalenia, najlepiej jednego gatunku – blendy zwykle nie pozwalają na uwydatnienie wszystkich atutów uzyskanego płynu.

Fot. Pexels/Lisa Fotios

Jaki ekspres przelewowy wybrać i na co zwrócić uwagę?

Wiesz już, że warto w niego zainwestować. Szczególnie, że inwestycja ta będzie zwykle o wiele mniejsza niż w przypadku zakupu (zwłaszcza automatycznego) ekspresu ciśnieniowego. Jaki model warto zatem wybrać, by cieszyć się dobrą kawą? Warto zwrócić uwagę na kilka detali.

Pojemność dzbanka. Jeśli kawę zwykle pijemy w samotności lub z drugim domownikiem, nie ma sensu inwestycja w dzbanek o dużej pojemności. Taki, który pomieści nie więcej niż 1 litr napoju , będzie w zupełności wystarczający. Jednak jeśli często podejmujesz gości, nawet 2 litry dobrej kawy z pewnością zostaną wypite do ostatniej kropelki.

Jeśli kawę zwykle pijemy w samotności lub z drugim domownikiem, nie ma sensu inwestycja w dzbanek o dużej pojemności. Taki, który pomieści , będzie w zupełności wystarczający. Jednak jeśli często podejmujesz gości, z pewnością zostaną wypite do ostatniej kropelki. Możliwość zaprogramowania harmonogramu pracy. Chcesz budzić się o poranku i czuć zapach świeżo zaparzonej kawy? Nic prostszego. Wystarczy, że wieczorem zmielisz ziarna, nasypiesz kawę do filtra, wlejesz odpowiednią ilość wody i zaprogramujesz urządzenie na godzinę, która najbardziej ci odpowiada. Oczywiście pod warunkiem, że ekspres taką funkcję ma.

Chcesz i czuć zapach świeżo zaparzonej kawy? Nic prostszego. Wystarczy, że wieczorem zmielisz ziarna, nasypiesz kawę do filtra, wlejesz odpowiednią ilość wody i na godzinę, która najbardziej ci odpowiada. Oczywiście pod warunkiem, że ekspres taką funkcję ma. Konstrukcja dyszy. To jeden z najważniejszych elementów ekspresu przelewowego. Dobrze, by dysza przypominała prysznic (powinna mieć więc kilka otworów, z których wylewa się gorąca woda). Wówczas kawa będzie równomiernie zaparzona , a to gwarancja najlepszego smaku.

To ekspresu przelewowego. Dobrze, by (powinna mieć więc kilka otworów, z których wylewa się gorąca woda). Wówczas kawa będzie , a to gwarancja najlepszego smaku. Funkcja podgrzewania. Nie jest tak istotna, jeśli kawę wypijasz od razu. Ale przydaje się, gdy chcesz się cieszyć ciepłym napojem przez dłuższy czas i samodzielnie zdecydować, kiedy opróżnisz dzbanek. Większość ekspresów stale podgrzewa przyrządzoną kawę przez kilkadziesiąt kolejnych minut , dzięki czemu ty, domownicy oraz goście możecie cieszyć się gorącym naparem w każdej chwili.

Nie jest tak istotna, jeśli kawę wypijasz od razu. Ale przydaje się, gdy i samodzielnie zdecydować, kiedy opróżnisz dzbanek. Większość ekspresów stale podgrzewa przyrządzoną kawę , dzięki czemu ty, domownicy oraz goście możecie cieszyć się gorącym naparem w każdej chwili. Dzbanek. Niektóre ekspresy przelewowe pozwalają na podłożenie pod wylot kawy dowolnego naczynia . Inne wymagają użycia dzbanka z zestawu . Każde z tych rozwiązań jest dobre, pod warunkiem, że ci odpowiada. Jeśli lubisz eksperymentować i chcesz móc podstawić pod wylot kawy np. dripper , z pewnością ta pierwsza opcja bardziej cię uszczęśliwi.

Niektóre ekspresy przelewowe pozwalają na . Inne . Każde z tych rozwiązań jest dobre, pod warunkiem, że ci odpowiada. Jeśli lubisz eksperymentować i , z pewnością ta pierwsza opcja bardziej cię uszczęśliwi. Filtry. Ekspresy przelewowe dzielimy na te, które w zestawie mają filtr wielokrotnego użytku, w formie bardzo drobnego sitka, a także na te, które wymagają użycia jednorazowych, papierowych filtrów. Konieczność regularnego ich uzupełniania to oczywiście dodatkowy, choć niewielki koszt. Jednak warto wziąć tę różnicę w poszczególnych modelach pod uwagę.

Polecamy też: Na co zwrócić uwagę, kupując ekspres do kawy? 5 rzeczy, które warto wiedzieć