Ekstra obniżka! Telewizor Sony Bravia 65 cali tańszy o 700 zł

W sklepie Mall.pl możemy skorzystać z atrakcyjnej promocji na telewizor Sony 65 cali 4K Ultra HD, którego cena spadła aż o 700 zł. Czy warto zdecydować się na ten model?

Jeśli szukasz niedrogiego, dużego telewizora z nowoczesnymi funkcjami to zwróć uwagę na promocję, którą przygotował sklep Mall.pl na 65-calowy telewizor Sony Bravia KD-65XG7005. Model ten jest obecnie dostępny za 2 888 zł (regularna cena to 3 599 zł). Obniżka jest ważna do 13 czerwca, więc warto szybko się decydować.

Czym charakteryzuje się telewizor Sony KD-65XG7005?

Przekątna ekranu: 164 cm

Przekątna: 65 cale

Częstotliwość: 50 Hz

Rozdzielczość HD: Ultra HD

TV tuner: do TV kablowej - DVB-C, naziemny DVB-T, satelitarny DVB-S/S2, naziemny DVB-T2 HEVC

Funkcje SMART: odtwarzanie z USB, nagrywanie do USB, wsparcie klawiatury, przeglądarka internetowa

Pozostałe właściwości: wysoki zakres dynamiczny HDR (w tym HDR10 i HLG), poprawa jakości obrazu 4K X-Reality PRO, wyświetlacz Triluminos, poprawa kolorów Live Colour, dynamiczne wzmocnienie kontrastu, poprawa wyświetlanego ruchuMotionflow XR 200

Połączenie sieciowe: LAN,Wi-Fi

Rodzaj technologii 3D: Bez 3D

Inteligentny telewizor: Smart TV

System operacyjny: Linux

Złącza: USB, wyjście słuchawkowe, HDMI, wejście kompozytowe, koncentryczny (audio)

Moc wyjściowa (RMS): 20 W

Waga: 20.5 kg

Szerokość wraz z podstawą: 146.3 cm

Wysokość wraz z podstawą: 90.9 cm

Głębokość wraz z podstawą: 33.6 cm

Regulacja pochyłu: 100.9 cm

Aktualne ceny w sklepach Sony KE-55XH9096 3 699 zł