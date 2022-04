Ekstra promocje na laptopy – sprawdź, gdzie i do kiedy!

W sklepie x-kom kupisz laptopy taniej o nawet 1500 zł. Zobacz, które modele zwróciły dziś naszą uwagę!

Spis treści

W sklepie x-kom trwa promocja na laptopy. W niższej cenie są zarówno modele idealne do nauki, jak i do rozrywki. Promocja trwa do 1 maja br. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Zobacz, co warto kupić w promocji w x-kom.

Jak skorzystać z kodu rabatowego na laptop?

Wybierz produkt objęty promocją i dodaj go do koszyka. W polu "Masz kod promocyjny?" aktywuj hasło: "misja-laptopy". Dokończ składanie zamówienia.

Które laptopy są w promocji?

Lenovo IdeaPad Gaming 3-15 i7-11370H/8GB/512/W11 RTX3050

Procesor: Intel Core i7-11370H (4 rdzenie, 8 wątków, 3.30-4.80 GHz, 12MB cache)

Pamięć RAM: 8 GB (DDR4, 3200MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 32 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/1

Dysk SSD M.2 PCIe: 512 GB

Wbudowany napęd optyczny: Nie

Dotykowy ekran: Nie

Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

Przekątna ekranu: 15,6"

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Jasność matrycy: 250 cd/m²

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3050, Intel Iris Xe Graphics

Maks. moc karty graficznej (TGP): 90 W

Pamięć karty graficznej: 4 GB GDDR6

Cena: 4 899,00 zł – 4 699,00 zł Kupisz tutaj

Zobacz również:

ASUS ZenBook 14 UM425UA R5-5500U/16GB/512/Win11

Procesor: AMD Ryzen™ 5 5500U (6 rdzeni, 12 wątków, 2.10–4.00 GHz, 11 MB cache)

Pamięć RAM: 16 GB (LPDDR4x, 3733MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 16 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem/wolne): 0/0 (pamięć wlutowana)

Dysk SSD M.2 PCIe: 512 GB

Wbudowany napęd optyczny: Nie

Dotykowy ekran: Nie

Typ ekranu: Matowy, LED, EWV

Przekątna ekranu: 14,0"

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Jasność matrycy: 400 cd/m²

Karta graficzna: AMD Radeon™ Graphics

Pamięć karty graficznej: Pamięć współdzielona

Cena: 4 199,00 zł – 3 999,00 zł Kupisz tutaj

Apple MacBook Pro i5 2,0GHz/16GB/1TB/IrisPlus Space Gray

Procesor: Intel Core i5 10gen. (4 rdzenie, 8 wątków, 2.00-3.80 GHz, 6MB cache)

Pamięć RAM: 16 GB (DDR4x, 3733MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 16 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem/wolne): 0/0 (pamięć wlutowana)

Dyski SSD PCIe (wlutowane): 1000 GB

Wbudowany napęd optyczny: Nie

Dotykowy ekran: Nie

Typ ekranu: Błyszczący, LED, IPS, Retina

Przekątna ekranu: 13,3"

Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1600 (WQXGA)

Karta graficzna: Intel Iris Plus Graphics

Pamięć karty graficznej: Pamięć współdzielona

Cena: 7 999,00 zł – 6 999,00 zł Kupisz tutaj

HP Envy 14 i7-11370H/16GB/512/Win10

Procesor: Intel Core i7-11370H (4 rdzenie, 8 wątków, 3.30-4.80 GHz, 12MB cache)

Pamięć RAM: 16 GB (DDR4, 3200MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 16 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem/wolne): 0/0 (pamięć wlutowana)

Dysk SSD M.2 PCIe: 512 GB

Wbudowany napęd optyczny: Nie

Dotykowy ekran: Nie

Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

Przekątna ekranu: 14,0"

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1200 (WUXGA)

Jasność matrycy: 400 cd/m²

Karta graficzna: Intel Iris Xe Graphics

Pamięć karty graficznej: Pamięć współdzielona

Cena: 5 399,00 zł – 4 999,00 zł Kupisz tutaj

Dell Inspiron 5625 Ryzen 5 5625U/16GB/512/Win11

Procesor: AMD Ryzen™ 5 5625U (6 rdzeni, 12 wątków, 2.30–4.30 GHz, 19 MB cache)

Pamięć RAM: 16 GB (DDR4, 3200MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 32 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/0

Dysk SSD M.2 PCIe: 512 GB

Wbudowany napęd optyczny: Nie

Dotykowy ekran: Nie

Typ ekranu: Matowy, LED, WVA

Przekątna ekranu: 16"

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1200 (WUXGA)

Jasność matrycy: 250 cd/m²

Karta graficzna: AMD Radeon™ Graphics

Pamięć karty graficznej: Pamięć współdzielona

Cena: 4 199,00 zł Kupisz tutaj

