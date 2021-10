Ekstra promocje w Media Markt - 60% zniżki na urządzenia i akcesoria!

W sklepie Media Markt trwa atrakcyjna promocja na wybrane produkty - niektóre z nich kupisz nawet o 60% taniej. Sprawdź, co zostało przecenione.

Odbierz 60% rabat na wybrane urządzenia RTV i AGD w sklepie Media Markt. Poza tym, możesz sporo zaoszczędzić, rozkładając płatność na raty - decydując się na 30 rat 0% przez 6 miesięcy nic nie płacisz.

Promocja trwa do 31 października lub do wyczerpania zapasów. Zobaczcie, co warto kupić taniej.

Smartfon MOTOROLA Moto G 5G Plus 6/128GB

Rozdzielczość aparatu [Mpix]: 64 + 8 + 5 + 2

Przekątna ekranu [cal]: 6.7

Model procesora: Qualcomm Snapdragon 765G

System operacyjny: Android 10

Rozdzielczość: 1080 x 2520

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Pamięć RAM: 6 GB

Cena promocyjna: 1369 zł

Telewizor SONY KD-43X80J

Przekątna ekranu [cal]: 43

WiFi: TAK

Smart TV: TAK

Optymalizacja obrazu: Motionflow XR 200 Hz / 240 Hz

Moc głośników [W]: 20

USB: TAK

Tuner cyfrowy: DVB-C , DVB-S , DVB-S2 , DVB-T , DVB-T2

Cena promocyjna: 2799 zł

Laptop HP 15s-eq2121nw FHD Ryzen 3 5300U

Wyświetlacz: 15.6" (1920 x 1080 (Full HD))

Procesor: AMD Ryzen™ 3 5300U

Pamięć RAM: 8 GB DDR4

Dysk SSD: M.2 PCIe , NVMe , 512 GB

Grafika: AMD Radeon

System operacyjny: Windows 10 Home PL

Cena promocyjna: 2399 zł

Lodówka HAIER HTR5619ENMG

Klasa energetyczna: E (dawniej A++)

Wymiary: (szer. x wys. x gł.): 59.5 x 190.5 x 65.7 cm

Położenie zamrażalnika: Na dole

Zastosowane technologie: Fresher Techs , Multiflow , Total No Frost , Tryb wakacyjny

Pojemność netto chłodziarki/zamrażarki: 234l / 114l

Cena promocyjna: 2199 zł

Suszarka ELECTROLUX EW8H258BP

Klasa energetyczna: A++

Wsad [kg]: 8

Głębokość [cm]: 60

Poziom hałasu [dB]: 66

Cena promocyjna: 3199 zł

Robot planetarny KENWOOD KVL85.594SI Titanium Chef Barker XL

Moc [W]: 1200

Pojemność misy roboczej [l]: 5 , 7

Mikser kielichowy: TAK

Załączone wyposażenie: Blender kielichowy , Hak do wyrabiania ciasta , Końcówka do ubijania , Końcówka do ucierania kremów , Malakser , Maszynka do mielenia mięsa , Mieszadło typu K , Nóż metalowy , Osłona przeciwko chlapaniu , Tarcza do krojenia na frytki , Tarcza do krojenia w słupki , Tarcza do plasterków , Tarcza do tarcia gruba , Tarcza do wiórek drobnych/średnich

Cena promocyjna: 3299 zł

Soundbar SHARP HT-SBW460

Funkcje Bluetooth: Strumieniowe odtwarzanie muzyki

Liczba kanałów: 3.1

Subwoofer: Bezprzewodowy

USB: Tak

HDMI: Tak

Dekodery dźwięku: Dolby Atmos , Dolby Digital , Dolby Digital Plus , Dolby TrueHD

Cena promocyjna: 1199 zł

Golarka BRAUN Series 8 8385cc

Rodzaj systemu golącego: Elastyczna folia , Ruchoma głowica , Trymer pomiędzy ostrzami

Zasilanie: Akumulatorowe

Czas pracy bezprzewodowej [min]: 60

Sposób użytkowania: Na mokro , Na sucho

Cena promocyjna: 999 zł

Komputer Mini PC APPLE Mac Mini i3

Procesor: Intel Core i3

System operacyjny: macOS Catalina

Dysk SSD: PCIe , 256 GB

Pamięć RAM: 8 GB DDR4

Grafika: Intel UHD 630

Cena promocyjna: 3699 zł

Lodówka HAIER HB26FSNAAA

Klasa energetyczna: E (dawniej A++)

Nowa Klasa energetyczna: E

Wymiary: (szer. x wys. x gł.): 100 x 190 x 76 cm

Pojemność netto chłodziarki/zamrażarki: 484l / 266l

Zużycie energii [kWh/rok]: 386

Kostkarka: Tak

Cena promocyjna: 9999 zł

