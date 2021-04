Ekstra wyprzedaż smartfonów Xiaomi Redmi, Redmi Note oraz POCO! Sami sprawdźcie

Kwietniowe promocje Xiaomi, to idealna okazja, aby taniej kupić nowego smartfona. Zobacz, które modele zostały przecenione i ile można zaoszczędzić.

Kwietniowe wyprzedaże to idealny moment, aby kupić nowy telefon. Xiaomi wystartowało z promocją, w której taniej można kupić modele smartfonów z serii Redmi, Redmi Note oraz POCO - będą one tańsze o 10% od 23 do 30 kwietnia. Możecie je kupić w sklepach Xiaomi: mi-home.pl, mi-store.pl oraz mimarkt.pl, a także w niektórych sklepach z elektroniką.

Przecenione modele Xiaomi:

Smartfon Xiaomi Redmi 9 przeceniony na 499 zł - sprawdź ofertę

przeceniony na - sprawdź ofertę Smartfon Xiaomi Redmi Note 9 przeceniony na 699 zł - sprawdź ofertę

przeceniony na - sprawdź ofertę Smartfon Redmi Note 8 Pro przeceniony na 999 zł - sprawdź ofertę

przeceniony na - sprawdź ofertę Smartfon Redmi Note 9 Pro przeceniony na 1 199 zł - sprawdź ofertę

przeceniony na - sprawdź ofertę Smartfon Poco M3 przeceniony na 599 zł - sprawdź ofertę

przeceniony na - sprawdź ofertę Smartfon Poco X3 przeceniony na 899 zł - sprawdź ofertę

Sprawdźcie również: Genialne promocje w x-kom! Z tych zniżek warto skorzystać