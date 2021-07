Ekstra wyprzedaż w Lidlu - urządzenia ogrodowe do 50% taniej!

W Lidlu ruszyła promocja na urządzenia do ogrodu - wybrane produkty możesz kupić nawet z 50% zniżką. Zobacz, na co zwrócić szczególną uwagę.

Promocyjne oferty w Lidlu to świetna okazja, aby wyposażyć się w ciekawe urządzenia i akcesoria do domu czy ogrodu. Do wyprzedaży Lidla trafiają cały czas nowe produkty, więc warto na bieżąco śledzić sklep internetowy. Tym razem przecenionych zostało wiele urządzeń ogrodowych. Sami zobaczcie, na jakie promocje można liczyć.

Opryskiwacz ciśnieniowy 5 l

opryskiwacz ciśnieniowy 5 l do wszechstronnego zastosowania w domu i ogrodzie

optymalny do delikatnego nawadniania roślin

nadaje się również do rozpylania płynów czyszczących o neutralnym pH

przechylana dysza wielofunkcyjna do precyzyjnych prac

4 rodzaje strumienia od delikatnej mgiełki po silny strumień

łatwe zwiększanie ciśnienia do ok. 2,5 bar

wygodny uchwyt ze zintegrowaną funkcją zamykania

wraz z pasem naramiennym

zbiornik z uchwytem lancy i skalą poziomu napełnienia

lanca z nierdzewnego aluminium

wskaźnik ciśnienia i zawór bezpieczeństwa

w zestawie instrukcja obsługi

informacje: nie nadaje się do oleju, środków ochrony roślin, rozpuszczalników lub cieczy zawierających rozpuszczalniki

Cena promocyjna: 35 zł - przejdź do sklepu

Zraszacz pulsacyjny lub wahadłowy

zraszacz wahadłowy:

równomierne i delikatne nawadnianie poprzez 16 giętkich dysz precyzyjnych z funkcją odkamieniania

możliwość indywidualnej regulacji ustawienia tryskaczy

wraz z trzpieniem do czyszczenia dysz

zintegrowane sitko na zabrudzenia - wyjmowane

obszar nawadniania: maks. 11 x 9 m (przy 4 bar) / 9,5 x 7,5 m (przy 2,75 bar)

pozycje tryskaczy: nawadnianie pełne, częściowe, w prawo, w lewo

zraszacz pulsacyjny:

zmiennie ustawiany sektor nawadniania od 0–360°

precyzyjna dysza z mosiądzu zabezpieczonego przed korozją

regulowana szerokość wyrzutu: 6-12 m

obszar nawadniania: 110–450 m² (przy 4 bar)

Cena promocyjna: 14,99 zł - przejdź do sklepu

Pistolet zraszający lub pistolet zraszający wielofunkcyjny

pistolet zraszający:

płynna regulacja od silnego strumienia po lekką mgiełkę

ergonomiczny, miękki uchwyt

wysokiej jakości złącze z mosiądzu zabezpieczonego przed korozją

pistolet zraszający wielofunkcyjny:

9 ustawień: od silnego strumienia po lekką mgiełkę

ergonomiczny, miękki uchwyt z warstwą zabezpieczoną przed uderzeniem

wysokiej jakości złącze z mosiądzu zabezpieczonego przed korozją

Cena promocyjna: 9,99 zł - przejdź do sklepu

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 12 V PHSA 12 B1

nóż ze specjalnej stali szlifowanej laserowo z osłoną

wyłącznik bezpieczeństwa do obsługi 2 rękami z szybkim zatrzymywaniem noża

ergonomicznie ukształtowane rękojeści z antypoślizgową powłoką Softgrip

3-poziomowy wskaźnik statusu akumulatora na urządzeniu

zintegrowana zawieszka na ścianę umożliwia przechowywanie na niewielkiej przestrzeni

w zestawie osłona noża

długość cięcia: ok. 35 cm

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii „PARKSIDE X 12 V Team“

zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki

Cena promocyjna: 99 zł - przejdź do sklepu

Wertykulator i aerator 2 w 1

urządzenie 2 w 1 z 2 wymiennymi wałkami roboczymi:

1 wał wertykulatora z 10 podwójnymi nożami ze stali szlachetnej

1 wał aeratora z 44 elastycznymi zębami

wydajny silnik o mocy 1500 W

centralna regulacja głębokości roboczej w 5 zakresach (w tym ustawienie transportowe)

podwójnie składany pałąk prowadzący z miękkim uchwytem

umieszczony centralnie uchwyt do przenoszenia

2-punktowy przełącznik bezpieczeństwa

automatyczna ochrona przed przeciążeniem silnika

przełącznik bezpieczeństwa przy uchwycie

zbiornik o pojemności 50 l ze wskaźnikiem wypełnienia

tylne koła zapewniające stabilizację

Cena promocyjna: 329 zł - przejdź do sklepu

Myjka ciśnieniowa

myjka ciśnieniowa idealna do czyszczenia samochodów, tarasów czy fasad

z jej pomocą bez trudu pozbędziesz się uporczywych zabrudzeń, np. z kostki brukowej

3 możliwości zastosowania: z dyszą wachlarzową Vario, z końcówką Turbo lub ze środkiem czyszczącym

wbudowany zbiornik na środki czyszczące o pojemności 600 ml z automatycznym mieszaniem przy niskim ciśnieniu

ergonomiczny uchwyt pistoletu wraz z zabezpieczeniem przed dziećmi

prosta wymiana dysz czyszczących dzięki systemowi szybkozłączek („Quick Connect“)

z oszczędzającym prąd systemem Auto-Start/-Stop: mechanizm silnikowy uruchamia się dopiero po naciśnięciu uchwytu na pistolecie

mobilna dzięki dużym kółkom i rozkładanemu uchwytowi

wąż wysokociśnieniowy o dł. 7 m Anti-Twist

z praktycznymi uchwytami na kabel i akcesoria

Cena promocyjna: 299 zł - przejdź do sklepu

Akumulatorowa myjka ciśnieniowa

lekka i mobilna - idealna do obszarów bez przyłącza do wody lub prądu

funkcja samoistnego zasysania do wykorzystania alternatywnych źródeł wody, takich jak zbiornik na deszczówkę lub cysterna

do czyszczenia w obrębie domu i ogrodu lub do nawadniania roślin

także do stosowania ze środkami czyszczącymi, wraz z dyszą ze zbiornikiem na środek czyszczący

do czyszczenia z wykorzystaniem delikatnego a zarazem efektywnego ciśnienia średniego (maks. 22 bar)

lanca natryskowa z praktyczną dyszą wielofunkcyjną dla 6 ustawianych rodzajów strumienia

6-metrowy wąż zasysający z koszem filtrującym

ergonomiczny uchwyt pistoletu z przełącznikiem i antypoślizgowym uchwytem softgrip

urządzenie kompatybilne z akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

akumulator i ładowarka nie są zawarte w zestawie

w zestawie: 1 lanca natryskowa z dyszą wielofunkcyjną, 1 dysza ze zbiornikiem na środek czyszczący (ok. 400 ml), 6-metrowy wąż zasysający z koszem filtrującym, 1 butelka środka czyszczącego (500 ml), 1 siatka do przenoszenia

Cena promocyjna: 219 zł - przejdź do sklepu

Kosiarka akumulatorowa

kosiarka akumulatorowa z innowacyjnym i efektywnym energetycznie silnikiem bezszczotkowym

do 30% dłuższy czas pracy w porównaniu z tradycyjnymi silnikami

silnik bezobsługowy, bez szczotek

urządzenie wydajne i ciche

dwa tryby koszenia do wyboru: (tryb Auto/ECO): tryb automatyczny zapewnia maksymalną efektywność i wydajność cięcia / tryb ECO do delikatnego podkaszania

centralna 7-stopniowa regulacja wysokości cięcia

obustronny ogranicznik boczny zapewnia precyzyjne koszenie na obrzeżach

wnęka na akumulator z kluczykiem zabezpieczającym i składaną osłoną

ergonomiczny pałąk prowadzący z regulacją wysokości i uchwytem z powłoką softgrip

szlifowany nóż ze stali specjalnej

praktyczny wkład do mulczowania umożliwia ponowne wykorzystanie skoszonej trawy w roli nawozu

pojemnik z osłoną z tworzywa sztucznego ze wskaźnikiem stanu napełnienia i uchwytem do przenoszenia

wytrzymała obudowa z praktycznym uchwytem do transportowania

możliwość składania pozwala na zaoszczędzenie miejsca

urządzenie kompatybilne z akumulatorami serii „PARKSIDE X 20 V Team“

na 1 ładowaniu można skosić ok. 500 m2 trawnika

akumulatory i ładowarka nie są zawarte w zestawie

zalecane akumulatory: 2 akumulatory po 20 V (4 Ah) – do eksploatacji konieczne jest zastosowanie 2 akumulatorów

Cena promocyjna: 549 zł - przejdź do sklepu

Pompa ogrodowa

wydajna pompa ogrodowa z przewodem ssącym o dł. 4 m, filtrem i zaworem zwrotnym

do wypompowywania i przepompowywania lub nawadniania ogrodu

idealna na przestrzenne grunty z dużymi różnicami poziomów

niewymagający konserwacji silnik elektryczny o mocy 1100 W i wysokiej wydajności

automatyczne zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem

z włącznikiem / wyłącznikiem zabezpieczonym przed rozpryskującą wodą

obudowa pompy z wysokiej jakości nierdzewnej stali szlachetnej

możliwość zamontowania uchwytu

stabilna podstawa metalowa z otworami ułatwiającymi mocowanie

proste spuszczanie wody za pomocą obrotowego zamknięcia

w zestawie z osłonami złącza ciśnieniowego i zasysania

Cena promocyjna: 299 zł - przejdź do sklepu

