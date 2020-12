Elastyczne smartwatche z rewelacyjnym czasem pracy na baterii już za rok

Szykuje się prawdziwa rewolucja na rynku inteligentnych zegarków. Wszystko przez nowy ekran Flexible Color E Ink.

Obecnie na rynku znajdziemy wiele świetnych smartwatchy. Niestety większość z nich posiada ogromną wadę, jaką jest czas pracy na baterii. Flagowe modele takie, jak Apple Watch czy Samsung Galaxy Watch trzymają na akumulatorze zaledwie jeden dzień roboczy. Wyjątkiem mogą być produkty firmy Huawei, jak testowany przez nas Huawei Watch GT 2 (zapoznaj się z recenzją) oraz GT 2e (zapoznaj się z recenzją), ale nadal większość konstrukcji cierpi ze względu na krótkie czasy pracy na baterii.

Apple Watch z ekranem LTPO

W przyszłym roku na rynku powinny pojawić się pierwsze modele smartwatchy z elastycznymi ekranami. Co ważne zaoferują one znacznie lepsze czasy pracy na baterii. Wszystko dzięki wykorzystaniu technologii E-Ink, która zużywa znacznie mniej energii i jest wręcz stworzona dla zegarków.

Zaprezentowano właśnie nową wersję kolorowego ekranu E-Ink, który został stworzony z myślą o urządzeniach ubieranych. Co ważne panel wyświetla kolory, cechuje się niewielkimi wymiarami oraz pobiera śladowe ilości energii, która potrzebna jest jedynie przy zmianie treści wyświetlanych na wyświetlaczu.

Flexible Color E Ink to ekran o przekątnej 2,1 cala o rozdzielczości 240 x 146 pikseli, który można swobodnie wyginać, aby dopasować go do kształtu nadgarstka. W chwili obecnej gotowe są prototypu. Możliwe, że pierwsze zegarki z tego typu wyświetlaczem trafią do sprzedaży jeszcze w 2021 roku.

Elastyczny E-Ink dla smartwatchy

Obecnie najnowsze modele smartwatchy korzystają z paneli LTPO, które podczas czuwania zmniejszają częstotliwość odświeżania treści do jednego raza na minutę. Niestety nadal nie jest to rozwiazanie, które pozwala na znaczące wydłużenie czasu pracy na akumulatorze.

Źródło: slashgear.com