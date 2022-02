Elden Ring – 10 rzeczy, które musisz wiedzieć zanim zagrasz

Premiera Elden Ring już niebawem. Sprawdźcie, co musicie wiedzieć przed rozpoczęciem rozgrywki.

Spis treści

Elden Ring nie jest grą łatwą

Elden Ring jest produkcją studia From Software, a więc nikogo nie powinno dziwić, iż jest to gra o wysokim poziomie trudności. Nieco przemodelowane system rozgrywki i otwarty świat sprawiają jednak, że Elden Ring jest jeszcze trudniejsze od swoich poprzedników, jak choćby serii Dark Souls. Mitchell Saltzman – dziennikarz serwisu IGN, stwierdził w swojej recenzji, że "Elden Ring oferuje najtrudniejszych bossów w historii gier From Software".

W Elden Ring możesz stworzyć swojego wymarzonego awatara

Studio From Software postanowiło dać graczom ogromną swobodę podczas tworzeniu i rozwoju swojej wymarzonej postaci w Elden Ring. Do naszej dyspozycji otrzymamy nie tylko rozbudowany kreator postaci, ale także 10 klas, które określą nasze początkowe statystyki, wyposażenie i styl rozgrywki. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby w trakcie rozgrywki mocno je zmodyfikować.

Zobacz również:

Mieczem, łukiem i czarem go

Elden Ring zaoferuje nam bogaty arsenał, w sumie gracze otrzymają do swojej dyspozycji aż 26 rodzajów broni. To jednak nie koniec, rozbudowany system magii i wyjątkowych zdolności dodatkowo znacznie rozszerzy możliwości graczy podczas licznych starć.

(fot. From Software)

Elden Ring posiada rozbudowany tryb kooperacji

Elden Ring będzie pierwszą grą „souls-like” w historii From Software, która otrzyma tak rozbudowany tryb kooperacji. Oczywiście, w starszych grach studio możliwe było skorzystanie z pomocy innych graczy np. podczas walk z bossami, to jednak w przypadku Elden Ring mówimy tu o pełnoprawnym, rozbudowanym systemie, który pozwoli nam swobodnie eksplorować świat gry wspólnie z nawet trójką znajomych.

Historię w Elden Ring pomógł stworzyć George Martin

Za Elden Ring odpowiada nie tylko utalentowany zespół deweloperów z From Software, dowodzony przez Hidetaka Miyazaki'ego, ale również pisarz fantasy - George R. R. Martin, autor serii Pieśń lodu i ognia (to na jej podstawie powstał serial Gra o Tron). Tak opisuje on swój wkład w grę:

Kilka lat temu, Hidetaka Miyazaki i jego niesamowity zespół projektantów gier, twórcy serii Dark Souls, skontaktowali się ze mną z Japonii, prosząc o pomoc w stworzeniu tła i historii dla nowej gry, nad którą pracowali. Miyazaki i jego zespół z FromSoftware robili przełomowe rzeczy z przepiękną sztuką, a to, czego ode mnie oczekiwali, to odrobina budowania świata: głębokiego, mrocznego, budzącego oddźwięk świata, który posłużyłby jako fundament dla gry, którą planowali stworzyć. A tak się składa, że uwielbiam tworzyć światy i pisać wymyślone historie.

Elden Ring zaoferuje nam rekordową liczbę bossów

(fot. From Software)

Ze względu na otwartą konstrukcję świata, najnowsza produkcja From Software pozwoli nam na większą swobodę podczas rozgrywki. Dotyczy to również starć z bossami. Wiemy już, że w grze czeka na na przynajmniej 7 głównych bossów. Jeśli ta liczba nie wygląda imponująco, to co powiecie na ponad 23 opcjonalnych adwersarzy, z którymi będziecie mogli, ale nie musieli się zmierzyć? W sumie liczba bossów w Elden Ring przekracza 30.

Przejście Elden Ring zajmie wam co najmniej 30 godzin

Hidetaka Miyazaki - lider From Software potwierdził, że ukończenie gry zajmie około 30 godzin, podkreślił on jednak, że dotyczy to ukończenia głównego wątku, "bez zbyt wielu wycieczek pobocznych". Z kolei pierwsze recenzje gry sugerują, że w świecie Elden Ring możecie spędzić nawet 100 godzin, a wciąż nie poznać wszystkich sekretów gry.

W Elden Ring najlepiej grać na PS5, gra może mocno obciążyć wasze PC

Elden Ring zadebiutuje na PC oraz konsolach PlayStation i Xbox. Z informacji, które regularnie trafiają do sieci, wynika, że wersja gry na PlayStation 5 prezentuje się obecnie najlepiej pod względem optymalizacji i w trybie wydajności zapewnia przez większość czasu stałe 60 kl./s. Gorzej wygląda to na Xbox Series X, gdzie płynność rozgrywki często spada poniżej 50 klatek na sekundę. Posiadacze starszych konsol (PS4, Xbox One) mogą liczyć na stabilną rozgrywkę w 30 kl./s. Co z graczami PC-towymi? Już minimalne wymagania Elden Ring pokazują, że gra będzie należeć do grona wymagających, i to nie tylko pod względem rozgrywki.

(fot. From Software)

Elden Ring będzie dostępny w polskiej wersji językowej

Elden Ring będzie oficjalnie dostępne w polskiej wersji językowej. Choć polonizacja będzie jedynie kinowa (napisy), to i tak z pewnością ucieszy wielu graczy. Produkcje From Software znane są bowiem z zawiłej fabuły i "trudnego języka". Polska wersja językowa będzie dostępna na wszystkich platformach, na których ukaże się gra, tj. PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S.

Elden Ring już jest jedną z najlepszych gier w historii

Elden Rign otrzymał już pierwsze oceny. Większość recenzji jest zgodna – najnowsza produkcja From Software to jedna z najlepszych gier w historii. Dziennikarze chwalą pozytywne zmiany w systemie walki, wymagające starcia oraz piękny i tajemniczy świat.