Elden Ring DLC - kiedy premiera, plotki i plany. Sprawdź co już wiemy

Sprawdź najważniejsze informacje na temat DLC do gry Elden Ring.

Spis treści

Elden Ring jest jedną z tych gier, obok których po prostu nie da się przejść obojętnie. Cechuje ją niesamowity magnetyzm i po kilku (lub kilkunastu) porażkach z rzędu, kiedy w końcu ubijamy bossa możemy poczuć niesamowitą ekscytację oraz satysfakcję. Wielu graczy, którzy dotarli już do jednego z zakończeń zapewne chcieliby wrócić w podróż po Ziemiach Pomiędzy ciesząc się nową zawartością.

Czy Elden Ring otrzyma DLC?

W chwili pisania tego artykułu From Software oraz Bandai Namco nie określiły się jednoznacznie w sprawie opracowania DLC do Elden Ring. Jednak z wypowiedzi twórców możemy wnioskować, że w przyszłości pojawi się dodatkowa zawartość. W jednym z komunikatów mogliśmy przeczytać, że:

Proszę oczekiwać na więcej „ELDEN RING” jako IP (postacie i inną własność intelektualną) w nadziei, że wyjdzie poza sferę gier.

Twórcy chcą rozszerzać markę Elden Ring także w innych aspektach niż tylko gry wideo, jednak ta konkretna wypowiedź może sugerować, że w samej grze także doczekamy się nowe zawartości.

Zobacz również:

Dodatkowo, musimy pamiętać, że większość gier z "soulsborneowej" serii From Software doczekała się minimum jednego dodatku.

Co więcej, twórcy mogą pochwalić się wręcz doskonałymi wynikami sprzedażowymi. Bandai Namco ogłosiło, że do 31 marca gra sprzedała się w ilości 13,4 miliona egzemplarzy na całym świecie. W kolejnym okresie, czyli od 31 marca do 30 czerwca było to 3,2 miliona egzemplarzy. Oznacza to, że łącznie nowy dom znalazło 16,6 miliona sztuk gry. Elden Ring jest na doskonałej pozycji, aby stać się kurą znoszącą złote jaja. Po pojawieniu się dodatków na pewno spory procent posiadaczy gry zdecydowałoby się na zakup DLC.

Elden Ring DLC - data premiery

Chcąc snuć domysły dotyczące daty premiery DLC do Elden Ring warto przyjrzeć się, jak to wyglądało w przypadku poprzednich gier studia. Patrząc na te przykłady, możemy spodziewać się pojawienia DLC (lub przynajmniej informacji o nim) jeszcze w 2022 roku.

Dark Souls - dodatek pojawił się 11 miesięcy po premierze

- dodatek pojawił się 11 miesięcy po premierze Dark Souls 2 - dodatek pojawił się 3 miesiące po premierze

- dodatek pojawił się 3 miesiące po premierze Bloodborne - dodatek pojawił się 8 miesięcy po premierze

- dodatek pojawił się 8 miesięcy po premierze Dark Souls 3 - dodatek pojawił się 7 miesięcy po premierze

Elden Ring DLC - cena

DLC do Elden Ring pojawi się prawdopodobnie w cenie zbliżonej do tego, ile musieliśmy zapłacić za dodatkową zawartość w przypadku Dark Souls 3. Wówczas premierowa cena wynosiła 14,99 euro (około 70 zł) za pierwszy dodatek lub 24,99 euro (około 116 zł) za Season Pass.

Co zobaczymy w DLC do Elden Ring?

Do momentu ogłoszenia przez From Software i Bandai Namco DLC do Elden Ring możemy jedynie snuć domysły. Nie biorą się one jednak znikąd, ponieważ gracze stopniowo odkrywają kolejne sekrety w świecie gry, które mogą w jakiś sposób przemycać informacje dotyczące ewentualnych rozszerzeń. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Koloseum

Lance McDonald, jeden z "dataminerów" odkrył w Elden Ring tajemniczą lokację, która do złudzenia przypomina Koloseum. Co więcej, na mapie porozrzucanych jest więcej tego typu budowli. Bardzo możliwe, że twórcy chcą zwiększyć potencjał PvP wprowadzając w przyszłym rozszerzeniu areny do walk między graczami.

Kolejny gracz dostał się do tajemniczego Koloseum. Użytkownik o nazwie Sekiro Dubi odkrył tam nowe miejsce łaski oraz dwóch niedokończonych bossów - Gladiator Large oraz Old Lion of the Arena. Pojawiają się teorie, że From Software pracuje nad dodatkiem, który przeniesie nas w czasie a Koloseum jest miejscem walk ludzi z bestiami.

Ukryty obszar na środku mapy

Mapę świata w Elden Ring odkrywamy powoli, odnajdując mapy poszczególnych regionów. Kiedy jednak spojrzymy na całą jej okazałość, możemy zauważyć obszar na samym jej środku. Znajduje się tam charakterystyczna chmura, która być może skrywa kolejny, mniejszy region. Co więcej, właśnie to miejsce jest centralnym punktem styku, jeśli liniami połączymy lokalizację 6 boskich wież.

Mapa Elden Ring (fot. From Software)

Eksploracja oceanu?

Na mapie Elden Ring możemy zobaczyć sporo małych ikon, które przedstawiają wraki okrętów. Co więcej, większość obszarów pokrytych wodą, ukrytych jest pod chmurami. Być może w DLC otrzymamy możliwość eksploracji tych terenów, np. przenosząc się na statki lub małe wysepki rozsiane po okolicy.

Miquella

Miquella to brat Malenii, jednego z opcjonalnych bossów w Elden Ring. Jest to bardzo znacząca postać dla całej fabuły, jednak jedyne miejsce, w którym możemy się spotkać to arena walki z bossem Mohg, Władca Krwi. Miquella spoczywa w kokonie, z którego wystaje jedynie ręka. Malenia tak mówi o swoim bracie:

Mój brat dotrzyma obietnicy. Posiada mądrość, urok boga - jest najstraszliwszym Empirejczykiem ze wszystkich.

Miquella zapadł w długi sen na skutek działania Mohga. Co więcej, sir Gideon Ofnir wypowiedział na jego temat następujące słowa:

Jeśli nadal będzie spał w kokonie, wszystko będzie dobrze...

Czy DLC do Elden Ring opowie nam szerzej historię tej postaci i będzie zatytułowane "Przebudzenie"? Czas pokaże.

Malenia (fot. From Software)

Świat Elden Ring jest ogromny. Nie mówię tu tylko o fizycznym rozmiarze mapy, ale także o historii, postaciach, wydarzeniach i powiązaniach pomiędzy nimi. Twórcy mają dużo pole do popisu. Moim marzeniem jest, aby Elden Ring otrzymywał fabularne dodatki, które rozbudują jeszcze bardziej to epickie uniwersum. Miejmy nadzieję, że From Software i Bandai Namco mają podobne plany.

Elden Ring - Barbarians of the Badlands [12.07.2022]

Serwery Bandai Namco stały się ofiarą ataku cyberprzestępców. W sieci pojawiła się także grafika, która rzekomo prezentuje plany wydawcy na najbliższy rok. Jednym z tytułów, które znajdują się na liście jest Elden Ring - Barbarian of the Badlands, które może być pierwszym dodatkiem do gry stworzonej przez From Software. Według przecieku premiera ma się odbyć w 3 kwartale roku fiskalnego 2023, czyli w okresie październik-grudzień 2023. Japończycy nie odnieśli się jeszcze w żaden sposób do tych informacji. Istnieje oczywiście szansa, że jest to fałszywka. Na oficjalne informacje musimy poczekać.