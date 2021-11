Elden Ring - beta testy w szokujących cenach. Gracze wykorzystują okazję

W najbliższy weekend rozpoczną się zamknięte beta testy Elden Ring. Na aukcjach pojawiły się oferty sprzedaży dostępów.

W najbliższy weekend na wszystkich platformach rozpoczną się zamknięte beta testy Elden Ring. Zostały one podzielone na kilka faz. Gracze będą mogli przetestować najnowszą produkcję From Software w bardzo ograniczonych ramach czasowych.

12 listopada (piątek) od 12:00 do 15:00

13 listopada (sobota) od 4:00 do 7:00

13 listopada (sobota) od 20:00 do 23:00

14 listopada (niedziela) od 12:00 do 15:00

15 listopada (poniedziałek) od 4:00 do 7:00

Wczoraj wydawca gry rozesłał do wybranych użytkowników zaproszenia do wzięcia udziału w testach. Jak to zwykle bywa, nie zabrakło graczy, którzy chcą na tym fakcie zarobić. W serwisie eBay pojawiły się aukcje, na których można kupić dostęp do zamkniętej bety Elden Ring. Ceny sięgają nawet 250 dolarów, czyli w przybliżeniu 1000 zł.

Oferta sprzedaży dostępu do bety Elden Ring (fot. eBay/Damian Kubik)

Elden Ring niewątpliwie jest jedną z najciekawszych nadchodzących premier. Widać to po zainteresowaniu. Nie brakuje chętnych, aby za takie pieniądze zdobyć dostęp do łącznie około 15 godzin rozgrywki we wczesną fazę produkcji.

Elden Ring zadebiutuje na rynku 25 lutego 2022 roku. Gra pojawi się na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 i PS5.

