Elden Ring - czy Bandai Namco pokaże coś nowego na E3?

Dzisiaj o 23.25 rozpocznie się konferencja Bandai Namco na targach E3. Czy podczas panelu zobaczymy jakieś nowości związane z najbardziej wyczekiwaną grą tego wydawcy?

W ostatnich dniach dostaliśmy sporą dawkę informacji na temat Elden Ring. Podczas Summer Game Fest Kick Off Live twórcy gry, czyli studio From Software ogłosiło datę premiery zaplanowaną na 21 stycznia 2022 roku oraz potwierdziło, że tytuł zawędruje na platformy PC, PS4 oraz Xbox One. Możemy jednak zakładać, że trafi również na sprzęt nowej generacji.

Poza informacjami związanymi z wydaniem, zobaczyliśmy także pierwszy zwiastun ukazujący rozgrywkę oraz poznaliśmy plany studia dotyczące trybu sieciowego i kooperacji. Śmiało można stwierdzić, że w takim wypadku podczas E3, Bandai Namco skupi się raczej na innych tytułach, które ma w planach wydać w najbliższym czasie.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat Elden Ring, zapraszamy do materiału w pełni poświęconemu grze.

Podczas dzisiejszej konferencji zobaczymy na pewno materiały związane z The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, czyli grą przygodową, utrzymaną mocno w klimacie horroru, za którą odpowiada studio Supermassive Games. Wiemy, że fabuła ma opowiadać historię żołnierzy, którzy zostali wysłani na Bliski Wschód w celu zbadania starożytnych podziemi, gdzie obudzili pradawne zło. Gra ma się pojawić w październiku tego roku.