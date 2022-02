Elden Ring - ilu bossów będzie w grze? Trofea mogą zdradzać ich liczbę

Lista trofeów może zdradzać, z iloma bossami zmierzymy się w najnowszej grze od From Software.

Elden Ring zadebiutuje na rynku już w najbliższy piątek. Trzeba przyznać, że najnowsze dzieło From Software mocno rozpala wyobraźnię graczy i nie ma się co dziwić, ponieważ twórcy udostępniają kolejne materiały, które wyglądają znakomicie. Faktem jest też to, że deweloper ma sporo problemów przed premierą ze względu na ogromną ilość wycieków. Do materiałów zdradzających szczegóły fabularne możemy doliczyć kolejny, tym razem związany z trofeami, a konkretnie bossami.

JEŚLI CHCESZ NA WŁASNĄ RĘKĘ ODKRYWAĆ ŚWIAT ELDEN RING, PONIŻEJ MOGĄ ZNALEŹĆ SIĘ SPOILERY

Zobacz również:

Zgodnie z listą trofeów, w Elden Ring powalczymy co najmniej 7 głównych bossów. Za zabicie każdego z nich przewidziane jest osobne osiągnięcie. Wydaje się mało? W porównaniu z innymi dziełami soulslike jak najbardziej. To jednak nie koniec. Jedno z trofeów "wpadnie" na nasze konto dopiero po pokonaniu 30 bossów. Możemy więc być pewni, że 7 głównych bossów będzie w świecie gry wspomaganych minimum 23 innymi groźnymi bestiami. Pokazuje to, jaki Elden Ring będzie duży i ile zwiedzania i eksploracji nam zapewni.

Twórcy zdecydowali się także na 3 zakończenia.

Elden Lord

Age of the Stars

Lord of Frenzied Flame

Za odblokowanie każdego z nich przewidziane jest oddzielne trofeum.

Chcesz kupić Elden Ring przed premierą? Sprawdź, gdzie zrobisz to najtaniej.

Zobacz także: W co zagrać na słabym komputerze - najlepsze gry z niskimi wymaganiami