Elden Ring - jak dzielić się bronią i podarować ją znajomym w kooperacji? [PORADNIK]

Podpowiadamy, jak dzielić się bronią i wyposażeniem z innymi graczami w Elden Ring.

Elden Ring to wyjątkowo trudna gra, można ją sobie jednak nieco ułatwić wzywając na pomoc innych graczy w trybie kooperacji. Jeśli wyjątkowo dobrze się z kimś bawiliście, to może warto im podziękować? Nie ma na to lepszego sposobu niż podarunek, a tym może być nawet broń lub pancerz, z których już nie korzystasz. Jak podzielić się swoim wyposażeniem w trybie kooperacji w Elden Ring? Odpowiedź znajdziecie poniżej

Elden Ring - jak podarować znajomemu broń i zbroję w trybie kooperacji

Pierwszym krokiem będzie ustawienie gry prywatnej. Jak tego dokonać? Wystarczy, że zarówno ty, jak i twoim kompani ustalicie konkretne hasło dla rozgrywek online (co istotne musi być identyczne). Sprawi to, że tylko wy będziecie połączeni w ramach jednej sesji. Elden Ring (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl) Następnie musicie przyzwać znajomego do swojego świata bądź przenieść się do jego. Pierwszym miejscem, które wam na to pozwoli jest obszar blisko pierwszego „miejsca łaski” („ogniska”) w grze, zaraz po ukończeniu prologu. Gdy już jesteście połączeni, wejdź do swojego ekwipunku, przejdź do przedmiotu, który chcesz ofiarować i wybierz opcję „upuść”. Wówczas wybrany przez ciebie oręż bądź element pancerza zostanie upuszczony na ziemię. Elden Ring (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl) Wówczas twój kompan zobaczy świecący, pomarańczowy obiekt w kształcie miecza i tarczy, który będzie mógł podnieść i automatycznie stanie się jego własnością. W ten sposób możecie na przykład ofiarować początkującym graczom wzmocnioną już broń, która z pewnością ułatwi im rozgrywkę w pierwszych godzinach spędzonych z Elden Ring. Elden Ring (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl)

Warto jednak podkreślić, że dzielenie się przedmiotami jest w Elden Ring ograniczone. Możecie przekazać innym graczom broń, elementy zbroi, a także przedmioty jednorazowego użytku. Nie ma jednak możliwości podarować kluczowych przedmiotów fabularnych, zaklęć czy popiołów wojny.

Zobacz również: