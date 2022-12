Elden Ring - jak wejść do Koloseum? Zobacz na naszej mapie

Szukasz drogi do nowo odblokowanego koloseum w Elden Ring? Podpowiadamy, jak najłatwiej się tam dostać.

From Software zaskoczyło graczy i dość nieoczekiwanie udostępniło darmową aktualizację, która nie tylko poprawia kilka błędów, ale także odblokowuje areny do walk PvP, o których plotkowano już od jakiegoś czasu. Aktualnie możemy dostać się do 3 takich miejsc. Podpowiadamy, jaką drogą dojść tam najszybciej i zaznaczamy na mapie lokalizację każdego z trzech miejsc nazwanych Koloseum.

Koloseum w Pogrobnie

Koloseum w Pogrobnie (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Koloseum w Pogrobnie to miejsce, do którego najłatwiej się dostać. Na początek, musimy znaleźć się przy miejscu łaski o nazwie Szopa Wojennego Mistrza (Warmaster Shack). Następnie udajemy się ścieżką na północ, przechodząc pod mostem prowadzącym do boskiej wieży. Na jej końcu znajdziemy Koloseum w Pogrobnie.

Koloseum w Caelid

Koloseum w Caelid (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Koloseum w Caelid jest o wiele trudniej dostępne. Po pierwsze, musimy posiadać dwa Klucze Kamiennego Miecza (chyba, że wcześniej już udało nam się odblokować lokację związaną z tym miejscem). Najpierw musimy dostać się do Studni rzeki Siofra. Znajduje się ona na wschodzie Pogrobna (patrz mapa). Po zjechaniu na dół i przejściu na drugą stronę znajdziemy Głęboką studnię rzeki Siofra. Po odblokowaniu do niej dostępu (za pomocą kluczy) i wyjechaniu na powierzchnię, będziemy mogli ścieżką na północ dojść do Koloseum w Caelid.

Koloseum w Leyndell

Koloseum w Leyndell (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Chcąc dostać się do Koloseum w Leyndell musimy udać się do miejsca łaski o nazwie Zachodnie mury obronne stolicy. Stąd udajemy się wzdłuż murów na południowy zachód. Po wejściu po schodach i pokonaniu przeciwników możemy dostać się do Koloseum w Leyndell.