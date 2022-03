Elden Ring jako film? Gra From Software z niebywałym rekordem

Elden Ring właśnie osiągnęło historyczny sukces i już zapisało się jako najbardziej kasowe dzieło From Software. Co dalej? Okazuje się, że plany studia i wydawcy wybiegają znacząco poza sferę gier.

Elden Ring to niezaprzeczalnie jedna z największym premier tego roku. Długo wyczekiwany tytuł od From Software nie tylko zebrał mnóstwo znakomitych recenzji, z czego większość z ocenami na poziomie 9 na 10 i 10 na 10, ale jak się okazuje również znakomicie się sprzedał. Bandai Namco (wydawca gry) i From Software ogłosili właśnie, że Elden Ring trafił już do 12 milionów graczy, z czego tylko w Japonii udało się sprzedać ponad 1 milion egzemplarzy z grą. Tym samym jest to już najbardziej kasowa produkcja w historii japońskiego studia. Do tej pory największym sukcesem firmy był Dark Souls 3, który "rozszedł" się w nakładzie 10 milionów sztuk... po 4 latach od premiery. Jak zatem widać, Elden Ring udało się ten wynik pobić w niespełna 3 tygodnie od dnia debiutu.

Swojej radości z tego wyniku nie gry reżyser gry i CEO studia From Software - Hidetaka Miyazaki:

To zdumiewające, jak wiele osób gra w "Elden Ring". W imieniu całego zespołu deweloperów chciałbym przekazać nasze serdeczne podziękowania. Gra "Elden Ring" oparta jest na mitologicznej historii napisanej przez George'a R.R. Martina. Mamy nadzieję, że gracze będą mogli cieszyć się wysokim poziomem wolności podczas przygód w tym ogromnym świecie, odkrywać jego liczne tajemnice i stawiać czoła licznym zagrożeniom. Dziękujemy za nieustające wsparcie.

Bandai Namco przekazało dobre informacje również dla samych graczy. Okazuje się bowiem, że wydawca gry planuje intensywnie rozwijać markę Elden Ring również poza sferą gier. Najpewniej otrzymamy zatem mnóstwo gadżetów inspirowanych grą, ale nie można wykluczyć również filmu animowanego, z których słynie Bandai Namco. Warto przypomnieć, że wiele z gier należących do wydawcy jest rozwijane poza grami właśnie za sprawią filmów anime. Możliwe zatem, że podobny los spotka Elden Ring.

Premiera Elden Ring odbyła się 25 lutego. Gra jest obecnie dostępna na PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz PC.

