Elden Ring – klasy postaci. Sprawdź, która jest najlepsza dla Ciebie

Przedstawiamy wam wszystkie klasy postaci w Elden Ring wraz z ich szczegółowymi statystykami, wyposażeniem i historią.

Studio From Software zapowiedziało już, że Elden Ring zagwarantuje nam ogromną swobodę w tworzeniu i rozwoju postaci, a co za tym idzie, także w samej rozgrywce. Każdy styl zabawy ma nam zapewnić sukces. Oznacz to, że bez względu na to, czy stworzymy potężnego czarodzieja, zwinnego łucznika czy rycerza z mieczem i tarczą, nasze szanse na pokonanie rywali powinny być względnie równe.

Swojego idealnego bohatera w Elden Ring będziemy budować na podstawie dostępnych w grze klas postaci. Tych jest aż 10 i znacząco różnią się one od siebie statystykami oraz początkowym wyposażeniem. Odpowiedni wybór sprawi, że już od pierwszych minut będziecie mogli cieszyć się rozgrywką w konkretnym stylu. Poniżej przedstawiamy wam szczegółowy opis wszystkich klas w Elden Ring.

Elden Ring – klasy postaci

Bohater (Hero)

Bohater (fot. Bandai Namco)

Wytrzymały bohater, doskonale władający toporem bojowym, wywodzący się od wodza złych ziem.

Potężna siła i wigor sprawiają, że bohater to wojownik, który idealnie odnajdzie się na pierwszej linii. Na start otrzymuje on topór bitewny i okrągłą tarczę. Jeśli planujecie stworzyć postać, która ma władać najcięższym orężem, to bohater będzie dobrym wyborem.

Poziom startowy: 7

Wigor: 14

Umysł: 9

Wytrzymałość: 12

Siła: 16

Zręczność: 9

Inteligencja: 7

Wiara: 8

Arkana: 11

Bandyta (Bandit)

Bandyta (fot. Bandai Namco)

Niebezpieczny bandyta, który wyszukuje słabe punkty przeciwników. Doskonale radzi sobie w walce dystansowej przy użyciu łuków.

Elden Ring ma nam zapewnić większą elastyczność przy tworzeniu i rozwoju postaci. Idealnym tego przykładem jest bandyta, czyli klasa, która opiera się na zręczności i atakach z dystansu. Ten niemal typowy łotrzyk posiada na swoim wyposażeniu nóż, krótki łuk i puklerz.

Poziom startowy: 5

Wigor: 10

Umysł: 11

Wytrzymałość: 10

Siła: 9

Zręczność: 13

Inteligencja: 9

Wiara: 8

Arkana: 14

Astrolog (Astrologer)

Astrolog (fot. Bandai Namco)

Uczony, który odczytuje przeznaczenie z gwiazd. Spadkobierca szkoły magii glintstone.

Astrolog to w Elden Ring odpowiednik czarodzieja bądź maga. Będzie on zatem idealnym wyborem, dla osób, które właśnie w ten sposób chcą eliminować wrogów w grze. Astrolog wyposażony jest w krótki miecz, małą tarczę i kostur. Już na początku rozgrywki ma on także dostęp do dwóch zaklęć ofensywnych.

Poziom startowy: 6

Wigor: 9

Umysł: 15

Wytrzymałość: 9

Siła: 8

Zręczność: 12

Inteligencja: 16

Wiara: 7

Arkana: 9

Wojownik (Warrior)

Wojownik (fot. Bandai Namco)

Wojownik władający dwoma ostrzami, pochodzący z koczowniczego plemienia. Źródło wyjątkowej techniki.

Wysoka zręczność i poziom startowy sprawiają, że wojownik to idealna klasa dla początkujących graczy i tych, którzy chcą w walce w zwarciu postawić na zwinność. W jego początkowym wyposażeniu znajdują się m.in. dwa miecze (sejmitary) i puklerz.

Poziom startowy: 8

Wigor: 11

Umysł: 12

Wytrzymałość: 11

Siła: 10

Zręczność: 16

Inteligencja: 10

Wiara: 8

Arkana: 9

Włóczęga (Vagabond)

Włóczęga (fot. Bandai Namco)

Rycerz wygnany z ojczyzny na tułaczkę. Solidny, pokryty zbroją wojownik.

Włóczęga charakteryzuje się wysokimi statystykami związanymi z fizycznością – siłą, zręcznością i wigorem. Co w połączeniu z jego ekwipunkiem (długi miecz, halabarda, trójkątna tarcza) sprawia, że jest to idealny wybór dla osób, które preferują metodyczny, defensywny styl rozgrywki.

Poziom startowy: 9

Wigor: 15

Umysł: 10

Wytrzymałość: 11

Siła: 14

Zręczność: 13

Inteligencja: 9

Wiara: 9

Arkana: 7

Spowiednik (Confessor)

Spowiednik (fot. Bandai Namco)

Szpieg kościelny biegły w tajnych operacjach. Równie dobrze radzą sobie z mieczem, jak i z zaklęciami

Spowiednik to idealny archetyp postaci, dla graczy, którzy chcą stworzyć postać nastawioną na korzystanie z zaklęć magicznych opartych na „Wierze”. W jego początkowym wyposażeniu znajdziecie m.in. pałasz, dużą tarczę i magiczną pieczęć.

Poziom startowy: 10

Wigor: 10

Umysł: 13

Wytrzymałość: 10

Siła: 12

Zręczność: 12

Inteligencja: 9

Wiara: 14

Arkana: 9

Więzień (Prisoner)

Więzień (fot. Bandai Namco)

Więzień zakuty w żelazną maskę. Studiował magię w glintstone , a przed wyrokiem żył wśród elit.

Więzień to postać, która idealnie odnajdzie się jako tzw. „hybryda” i z łatwością będzie mogła korzystać zarówno z broni wymagającej zręczności, jak i magii, czy ataków specjalnych. Więzień rozpoczyna rozgrywkę z estokiem, kosturem i okrągłą tarczą.

Poziom startowy: 9

Wigor: 11

Umysł: 12

Wytrzymałość: 11

Siła: 11

Zręczność: 14

Inteligencja: 14

Wiara: 6

Arkana: 9

Prorok (Prophet)

Prorok (fot. Bandai Namco)

Widzący, wyrzucony na margines z powodu złych przepowiedni. Doskonale zna zaklęcia lecznicze.

Jeśli w grach z gatunku RPG zawsze ceniliście klasy „kapłanów”, to w Elden Ring powinniście zdecydować się na proroka. Zarówno jego statystyki, jak i początkowe wyposażenie (włócznia, magiczna pieczęć i kilka zaklęć, w tym leczenia i ognia) sprawiają, że to idealny wybór dla osób ceniących sobie subtelną magi ponad brutalną siłę.

Poziom startowy: 7

Wigor: 10

Umysł: 14

Wytrzymałość: 8

Siła: 11

Zręczność: 10

Inteligencja: 7

Wiara: 16

Arkana: 10

Samuraj

Samuraj (fot. Bandai Namco)

Zdolny wojownik z odległej krainy trzciny. Sprawnie posługuje się kataną i długimi łukami.

Samuraj to klasa postaci w Elden Ring, która nawiązuje bezpośrednio do poprzedniej gry From Software – Sekiro: Shadows Die Twice. Samuraj to uniwersalny wojownik stawiający na walkę w zwarciu, choć radzi sobie również z łukiem. W jego początkowym wyposażeniu znajdziecie katanę, długi łuk i małą, okrągłą tarczę.

Poziom startowy: 9

Wigor: 12

Umysł: 11

Wytrzymałość: 13

Siła: 12

Zręczność: 15

Inteligencja: 9

Wiara: 8

Arkana: 8

Nędznik (Wretch)

Nędznik (fot. Bandai Namco)

Biedny, bezużyteczny dzieciak, nagi jak w dniu narodzin. Solidna pałka, to wszystko co ma.

Nędznik to zdecydowanie najsłabsza z klas postaci w Elden Ring. Startuje ona na pierwszym poziomie i jest wyposażona jedynie w prostą pałkę. Zdecydowanie odradzamy ten wybór graczom, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z gatunkiem „souls-like”. Z kolei weterani mogą zdecydować się na nędznika, jeśli chcą dodatkowo utrudnić sobie pierwsze etapy gry.

Poziom startowy: 1

Wigor: 10

Umysł: 10

Wytrzymałość: 10

Siła: 10

Zręczność: 10

Inteligencja: 10

Wiara: 10

Arkana: 10

Na koniec przypominamy, że wszystkie klasy w Elden Ring należy traktować jako pewnego rodzaju „drogowskaz”. W trakcie rozgrywki nic bowiem nie będzie stało na przeszkodzie, aby z Samuraja czy Wojownika zrobić uzdolnionych magów, z kolei nawet Astrolog może sięgnąć po wielki topór.