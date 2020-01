Elden Ring - kolejne dzieło mistrzów z From Software może zadebiutować już w czerwcu 2020

From Software po znakomitym Sekiro Shadows Die Twice nie zamierza spoczywać na laurach i obecnie ciężko pracuje nad Elden Ring. Możliwe, że w najnowszą produkcję studia zagramy szybciej niż nam się wydawało.

From Software to obecnie studio, którego przedstawiać nikomu nie trzeba. Zespół dowodzony przez wyjątkowego twórcę-wizjonera - Hidetaka Miyazaki'ego, od lat tworzy wybitne i wyjątkowe produkcje. Seria Dark Souls, Bloodborne, a ostatnio Sekiro Shadows Die Twice, które podczas The Game Awards 2019 zostało wybrane najlepszą grą roku, to tylko niektóre dzieła z bogatego portfolio dewelopera.

Jak donoszą najnowsze wieści, już za kilka miesięcy możemy doczekać się debiutu kolejnej produkcji From Software - Elden Ring, które powstaje przy współpracy z pisarzem George'm R. R. Martinem - autorem serii Pieśń lodu i ognia. Na temat samej gry wciąż wiemy niewiele. Podczas targów E3 2019, gdzie po raz pierwszy zaprezentowano produkcję, dowiedzieliśmy się jedynie, że Elden Ring należeć będzie do gatunku gier akcji z elementami RPG, a akcja gry przeniesie nas do wyjątkowego świata fantasy.

Tytuł zapowiada się intrygująco i możliwe, że zagramy w niego już w czerwcu. Na japońskiej stronie From Software pojawiła się możliwość zakupu noworocznych kartek powiązanych z popularnymi grami studia. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że wśród dostępnych tytułów znajduje się również Elden Ring, które według informacji na stronie ma zadebiutować w czerwcu 2020. Co ciekawe, pokrywa się to z wcześniejszymi informacjami opublikowanymi przez jeden z cyfrowych sklepów z grami.

Jeśli powyższe informacje się potwierdzą, to fani wyjątkowo wymagających gier typu souls-like, będą mieć w tym roku sporo dobrej zabawy. Oprócz Elden Ring na rynku pojawi się również Nioh 2 (już 13 marca), a możliwe, że również doczekamy się debiutu Lords of the Fallen 2, które jest już od kilku lat w produkcji.

źródło: digitaltrends.com