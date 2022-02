Elden Ring - murowany kandydat do gry roku? Przegląd recenzji

W sieci pojawiły się pierwsze recenzje Elden Ring, najnowszego dzieła From Software.

Elden Ring zadebiutuje na rynku już w najbliższy piątek, 25 lutego. Gra będzie dostępna na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 i PS5. W sieci dostępne są już pierwsze recenzje produkcji From Software, które zgodnym głosem mówią, że jest to gra po prostu świetna. W chwili pisania tego tekstu w serwisie Metacritic Elden Ring uzyskał ocenę na poziomie 97/100 na podstawie 37 recenzji. Aż 23 z nich wystawiło grze maksymalną ocenę. Może do świadczyć tylko o jednym.

Recenzenci zwracają szczególną uwagę na ogrom świata stworzonego przez From Software, który aż prosi się o to, aby go zwiedzać, odkrywać i chłonąć całym sobą podczas rozgrywki. Elden Ring jest określane jako ostateczne doświadczenie płynące z rozgrywki. Jordan Middler z VGC w ten sposób podsumował produkcję.

Elden Ring to fantastyczna gra, która po wielogodzinnej walce wciąż dostarcza nierównanych emocji związanych z pokonaniem trudnego bossa. Ci, którzy czczą produkcje typu soulslike, znajdą grę, która jest w zasadzie wszystkim, czego kiedykolwiek chcieli.

Ocena 5/5

Jay Henningsen z GameBest z kolei tak opisuje swoje doświadczenia i to, jak bardzo ta gra jest wciągająca:

Radośnie eksploruję każdy centymetr krainy i cieszę się swoimi odkryciami i nie wyobrażam sobie, żebym się zatrzymał w najbliższym czasie.

Ocena 5/5

Twórcy stworzyli dzieło, którego ludzie oczekiwali. Często można było się spotkać z obawami dotyczącymi tego, że zbyt duże oczekiwania co do Elden Ring mogą się zemścić i rozczarować wiele osób. Christopher J. Teuton z Games Rant napisał tak:

Elden Ring jest dokładnie tym, czym fani chcą, aby był. Bardzo prawdopodobne, że stanie się ulubionym tytułem From Software wielu ludzi.

Ocena - 5/5

Według recenzentów walka w Elden Ring wynosi starcia znane z serii Dark Souls na jeszcze wyższy poziom. Podobnie jak w poprzednich grach studia śmierć będzie nam często towarzyszyła, jednak satysfakcja z pokonania kolejnych bestii jest gwarantowana. Wiele osób także wspomina o tym, że Elden Ring to gra na wiele godzin. Tę historię chce się poznawać i wchodzić jeszcze głębiej w świat, aby poznawać kolejne sekrety. Możemy się spodziewać, że podobnie jak w przypadku wcześniejszych gier From Software, jeszcze długo po premierze będziemy słyszeć o nowych odkryciach i sekretach, które do tej pory były niezbadane.

Nie obyło się jednak także bez pewnych problemów. Recenzenci zauważali miejscowe spadki animacji. Przy tak dużym otwartym świecie, który jest pozbawiony ekranów ładowania było to do przewidzenia. Tak jak się spodziewaliśmy, Elden Ring nie jest też najładniejszą grą, jaką można sobie wymarzyć. Widać, że była to produkcja tworzona na dwie generacje. Mimo tego Elden Ring jest grą, w którą po prostu trzeba zagrać. Początkowo poziom trudności i wielkość świata mogą przytłaczać, jednak warto poświęcić czas i uzbroić się w cierpliwość, aby poznać świat i historię. Elden Ring może być sam w sobie doświadczeniem, które zostanie z nami na długo. Oceny mówią same za siebie.

