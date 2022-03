Elden Ring na PC z poważnym problemem. Gracze mogą stracić wszystkie swoje postępy

Jeśli gracie w Elden Ring na PC, to nie mamy dla was najlepszych wieści. Grając online możecie stracić swoje save'y.

Elden Ring to ogromna produkcja, w której gracze z łatwością mogą spędzić dziesiątki godzin. Jeśli należycie do tej grupy i dodatkowo lubicie aspekt PvP, który oferuje gra, to niestety obecnie jesteście narażeni na atak hakerów, którzy mogą zrujnować wasze save'y.

Elden Ring z problemami na PC

Liczne źródła donoszą, że w Elden Ring na PC "najeźdźcy" w trybie PvP mogą "infekować" dane zapisu, powodując awarię gry. Po jej ponownym uruchomieniu, gracze dotknięci atakiem będą bez końca ginąć.

Na razie ani From Software, ani Bandai Namco nie skomentowały publicznie problemu. Gracze są więc zmuszeni do radzenia sobie z tym problemem "na własną rękę". Jeśli jesteście wyjątkowo szybcy to możecie spróbować teleportować się do najbliższego miejsca łaski. Niektórym graczom pozwoliło to wrócić do normalnej rozgrywki.

Póki co jedynym sprawdzonym sposobem wydaje się być unikanie gry online. Przejście w tryb offline sprawi, że nie będziecie mogli brać udziału w rozgrywce sieciowej, co tym samym uchroni was przez "najazdami" innych graczy. Jeśli jednak lubicie ryzyko to gotowi jesteście nadal brać udział w PvP, to radzimy wam stworzyć kopię zapasową swoich zapisanych danych.

