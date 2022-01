Elden Ring na nowych materiałach z rozgrywki. Czeka nas wielki hit

W sieci pojawiły się nowe materiały z Elden Ring. Filmy pokazują rozmach, z jakim tworzona jest gra.

Co prawda zamknięte testy Elden Ring zakończyły się już jakiś czas temu a do premiery pozostało nieco ponad miesiąc, jednak co jakiś czas w sieci pojawiają się nowe materiały z rozgrywki. Jednym z użytkowników, którzy regularnie dostarczają nowych nagrań jest YouTuber o nicku ER-SA. Dzisiaj mamy okazję zobaczyć nowych przeciwników oraz rozmach, z jakim From Software tworzy Elden Ring.

Na pierwszym materiale możemy zobaczyć "epickiego" przeciwnika, który zapewne napsuje nam nieco krwi podczas rozgrywki. Na pierwszy rzut oka przypomina nieco Czarnego Rycerza z Dark Souls jednak dysponuje dodatkowymi mocami, którymi potrafi rozprawić się z bohaterem. Crucible Knight jest standardowym przeciwnikiem, którego zapewne spotkamy minimum kilka razy na swojej drodze. Posiada ciekawy zestaw ruchów i ataków fizycznych, ale także magicznych. Zobaczcie sami.

From Software ma niebywały talent do tworzenia przeciwników, których stawiają na naszej drodze. W Elden Ring, podobnie jak we wszystkich poprzednich grach z serii Dark Souls, ale także w takich tytułach jak Bloodborne czy Sekiro spotykamy niezwykle oryginalne i dopracowane kreatury, których nie sposób szukać w innych produkcjach na rynku. Poniżej możecie zobaczyć wściekłe ptaki atakujące nas na dziedzińcu zamku oraz przeciwników, którzy staną nam na drodze w katakumbach.

Elden Ring zadebiutuje 25 lutego. Gra będzie dostępna na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 i PS5 w polskiej wersji językowej (napisy).

