Elden Ring najlepszy na PS5. Wersja na Xbox Series X rozczarowuje

Od premiery Elden Ring dzielą nas już tylko godziny. Niestety, okazuje się, że gra nie na każdej platformie działa tak samo dobrze. Najbardziej poszkodowani wydają się być obecnie posiadacze Xbox Series X.

Choć "na papierze" Xbox Series X wydaje się być konsolą mocniejszą od PS5, to sprzęt japońskiego producenta już nieraz udowodnił swoją wyższość w kwestii wydajności. Nie inaczej jest w przypadku najnowszej gry From Software - Elden Ring. Dziennikarze z całego świata mieli już okazję dogłębnie zapoznać się z grą. Większość opinii jest zbieżna - Elden Ring to jedna z najlepszych gier ostatnich lat. Okazuje się jednak, że nie wszystko w najnowszej produkcji From Software działa idealnie.

Elden Ring (fot. From Software)

Optymalizacja gry na poszczególnych urządzeniach może budzić pewne obawy. Jak przedstawiają specjaliści z kanału Resero, Elden Ring najlepiej działa na konsoli PlayStation 5. W trybie wydajności gra przez większość czasu utrzymuje stałe 60 klatek na sekundę. Jak natomiast wygląda w przypadku Xbox Series X? Cóż, tutaj nie możemy już liczyć na tak dobre doświadczenia, podczas najbardziej intensywnych starć wydajność spada do poziomu 47 - 50 klatek na sekundę, co przy tak dynamicznej produkcji odgrywa istotną rolę.

Co ciekawe, Elden Ring zaskakująco dobrze spisuje się na starszych konsolach. Zarówno na PlayStation 4, jak i Xbox One gra działa w stabilnych 30 klatkach na sekundę. W przypadku PS4 Pro i Xbox One X możemy zyskać kilka klatek więcej i lepszą jakość obrazu. Na koniec pozostaje nam Xbox Series S, który podobnie jak większy brat, posiada dwa tryby - jakości i wydajności. W tym pierwszym Elden Ring oferuje nieco ponad 30 klatek na sekundę (~ 33 35 kl./s), w drugim natomiast możemy liczyć na stałe 50 fps'ów.

Pojawiają się również głosy, że wersja na PC również boryka się z pewnymi problemami z optymalizacją. Niestety, na więcej szczegółowych informacji w tej sprawie musimy jeszcze poczekać. Pozostaje mieć nadzieję, że From Software szybko wprowadzi do gry odpowiednie aktualizacje, które "dopieszczą" Elden Ring na poszczególnych urządzeniach.

