Elden Ring otrzyma rozbudowany tryb multiplayer, w tym kooperację

Po latach oczekiwania, studio From Software wreszcie zaprezentowało nam swoje najnowsze dzieło - Elden Ring. Jedna z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat wreszcie staje się faktem. Podczas wczorajszego wydarzenia Summer Game Fest Kick Off Live otrzymaliśmy pierwszy obszerny zwiastun gry z elementami rozgrywki. Co więcej, poznaliśmy również date premiery Elden Ring.

Trzeba przyznać, że trailer Elden Ring "wgniata w fotel". Gracze z całego świata nie mogą doczekać się już kolejnych informacji na temat gry, szczególnie, że ta zadebiutuje już za pół roku, a dokładnie 21 stycznia 2022. W dniu wczorajszym poznaliśmy również platformy docelowe, którymi są PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X / S.

To jednak nie koniec dobrych wieści, które napływają do nas z obozu From Software. Japoński producent potwierdził właśnie, że Elden Ring otrzyma najbardziej rozbudowany i zaawansowany tryb sieciowy w historii gier studia. W informacji prasowej podano, że gracze będą mogli "przemierzać pieszo lub konno, samotnie lub online z przyjaciółmi, trawiaste równiny, duszące bagna i bujne lasy". Tryb kooperacji ma pozwalać na zabawę do 4 graczy jednocześnie. Biorąc pod uwagę otwartą konstrukcję świata Elden Ring ma to sens, ciekawi jesteśmy jednak jak to przełoży się na poziom trudności samej gry. Z drugiej strony studio Team Ninja pokazało już w Nioh 2 jak znakomicie zaprojektować tryb kooperacji, więc o jakość tego trybu w produkcji From Software raczej nie powinniśmy się martwić.

Co ciekawe, dyrektor generalny Bandai Namco (wydawca Elden Ring) - Yasuo Miyakawa, potwierdził również, że jego firma ma ambitne plany rozwoju marki Elden Ring poza grami.

Będziemy nadal rozwijać Elden Ring nie tylko jako grę, ale także w wielu innych dziedzinach, aby dostarczyć urok tego tytułu naszym fanom na całym świecie - Yasuo Miyakawa.

Więcej informacji na temat Elden Ring znajdziecie w naszym obszernym artykule.

