Elden Ring - patch 1.04 już dostępny! Ogromna aktualizacja wprowadza istotne zmiany w rozgrywce. Sprawdź, co się zmieniło

Elden Ring właśnie otrzymało patch 1.04, który wprowadza istotne zmiany w rozgrywce. From Software wzmocniło bądź osłabiło dziesiątki broni, zaklęć i zdolności.

Elden Ring to bez wątpienia kandydat do gry roku. Choć moje wrażenia z gry były dość mieszane, to wciąż bawię się w najnowsze dzieło From Software znakomicie. Ogrom produkcji sprawił jednak, że nie wszystko udało się zrealizować perfekcyjnie. Japońskie studio cały czas czuwa nad poprawkami do gry i właśnie poinformowało o debiucie najnowsze aktualizacji. Patch 1.04 do Elden Ring wprowadza mnóstwo zmian, które w znaczący sposób wpłyną na rozgrywkę.

Elden Ring - Patch 1.04. Najważniejsze zmiany i nowości

Patch 1.04 wprowadza mnóstwo zmian i nowości do Elden Ring (fot. From Software)

Patch 1.04 skupia się na balansie rozgrywki. Istotnych zmian doczekały się poszczególne bronie, zaklęcia, a także "popioły wojny". Szczególnie uradowani będą gracze, którzy korzystają z ogromnych (kolosalnych) broni. Śmiało jednak mogę założyć, że nowa aktualizacja wpłynie na niemal wszystkich. Wśród najważniejszych nowości, które wprowadza patch 1.04 do Elden Ring warto wymienić:

Zwiększono prędkość ataku mieczy kolosalnych / broni kolosalnych i skrócono ich czas reakcji. Nie uwzględniono ataku z wyskoku.

Zwiększono obrażenia od ataku dwuręcznego mieczy kolosalnych/broni kolosalnych. Nie uwzględniono ataku z wyskoku.

Zwiększono współczynnik bloku fizycznego i wzmocnienie ochrony dla: Miecza Kolosalnego, Broni Kolosalnej, Wielkiego Miecza, Wielkiego Młota, Wielkiego Topora, Wielkiej Włóczni i Halabardy.

Zwiększono obrażenia miecza Grafted Blade Greatsword.

Zwiększono obrażenia Devourer’s Scepter.

Zmniejszono skalowanie narastania efektów statusu zaklęć i inkantacji Albinauric Staff i Dragon Communion Seal.

Zmniejszono efekt działania Talizmanu Wielkiej Tarczy w przypadku broni o wysokim współczynniku blokowania.

Nieznacznie zwiększono tempo przyrostu FP i wytrzymałości na niższych poziomach.

Patch 1.04 również wzmacnia bądź osłabia kilkadziesiąt zaklęć, zdolności i inkantacji oraz usuwa zgłaszane przez graczy błędy i usterki. Pełną listę zmian i nowości, które wprowadza najnowsza aktualizacja znajdziecie tutaj.

Aktualizacja 1.04 do Elden Ring jest już dostępna do pobrania na PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S i PC.

