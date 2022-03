Elden Ring – poradnik dla początkujących. 10 porad na łatwiejszy start

Elden Ring to bez wątpienia trudna gra. Jeśli dopiero rozpoczynacie swoją przygodę z najnowszą produkcją From Software, to mamy dla was poradnik, który pomoże wam w miarę bezboleśnie wejść w świat Elden Ring.

Spis treści

Wybierz odpowiednią klasę postaci i zaplanuj jej rozwój

Pierwszym wyborem przed jakim staniecie w Elden Ring będzie wybór klasy postaci. W sumie jest ich aż 10 i to właśnie od ich wyboru będzie zależeć jak będą wyglądały wasze pierwsze godziny w Elden Ring. Jeśli wolicie zaklęcia to sięgnijcie po Astrologa lub Konfesora. Sympatycy walki w zwarciu mogą postawić na Włóczęgę bądź Samuraja. Z kolei, sympatycy tradycyjnej walki dystansowej mogą zdecydować się na Bandytę. Choć w trakcie gry będziecie mogli dowolnie dostosowywać wyposażenie i statystyki postaci do swoich preferencji, to jednak właśnie jej klasa będzie określać jak w pierwszych godzinach zabawy będzie walczyć wasz bohater. Warto zatem dobrze zaplanować rozwój postaci, aby nie dopuścić do sytuacji, w której wasze statystyki nie pozwolą wam na efektywne pokonywanie wrogów.

Na pocieszeniem możemy wam zdradzić, że w pewnym etapie rozgrywki możliwe będzie zresetowanie statystyk (tzw. respec), ale jest to bardzo kosztowne i mocno ograniczone.

Nie przegap samouczka

Jak przystało na grę From Software, Elden Ring wielu rzeczy nie mówi nam wprost. Gracze często będą musieli sami zdobyć wiedzę na temat fundamentalnych aspektów gry. Nawet „samouczek” nie jest w klarowny sposób przedstawiony w Elden Ring. Choć jest on całkowicie opcjonalny to warto go ukończyć. Zajmie wam to kilka minut, a przy okazji poznacie podstawy związane z walką, wykonywaniem kontrataków, ataków skrytobójczych, a nawet pokonacie swojego pierwszego bossa. Jeśli chcecie skorzystać z samouczka, to w jednej z pierwszych lokacji posłuchajcie rady starca, który siedzi na krześle przed przepaścią i zeskoczcie na dół. Następnie podążajcie wytyczoną ścieżką, a po kilku minutach będziecie znali już podstawy przetrwania w Elden Ring.

Nie zrażaj się porażkami

Porażka jest wpisana w schemat rozgrywki Elden Ring. W trakcie gry polegniecie pewnie dziesiątki, jeśli nie setki razy. Nie zrażajcie się jednak. Jeśli jakiś boss jest dla was za trudny i polegliście w walce z nim już wielokrotnie, to warto dać sobie chwilę oddechu i ruszyć w przeciwnym kierunku. Zdobyć trochę doświadczenia, zwiedzić kawałek świata, nieco ulepszyć swój ekwipunek. Zobaczycie, że po powrocie będziecie mogli cieszyć się ze zwycięstwa znacznie szybciej niż się tego spodziewaliście.

Ucieczka to element strategii

Otwarta struktura świata w Elden Ring sprawia, że łatwo dać się ponieść i trafić w miejsca, gdzie czyhają na nas wyjątkowo potężni przeciwnicy. Jeśli znajdziecie się w miejscu, w którym nawet zwykły, pomniejszy adwersarz sprawia wam kłopoty, to dobrze jest rozważyć ucieczkę „szarżę w przeciwnym kierunku”. Pozwoli wam to zachować zdobyte do tej pory runy i oszczędzi frustracji.

Eksploruj i zwiedzaj

Świat Elden Ring jest ogromny i kryje w sobie mnóstwo tajemnic oraz niespodzianek. Podążanie za główną ścieżką może być nie tylko zgubne, ale i pozbawić was jednego z najlepszych elementów gry. Warto zatem wskoczyć na grzbiet waszego lojalnego rumaka – Strugi, i eksplorować świat Elden Ring. Pamiętajcie przy tym, że podwójny skok jakim dysponuje Struga pozwoli wam dotrzeć do inaczej niedostępnych miejsc.

Niemal od samego początku rozgrywki dostępna jest również tzw. „szybka podróż”. Co istotne, do odblokowanych wcześniej miejsc możecie teleportować się z niemal każdego punktu na mapie (wyjątkiem są lochy i jaskinie). Korzystajcie z tego regularnie, aby nie tylko pokonywać ogromne obszary w „oka mgnieniu”, ale również, aby bezpiecznie „dowieźć” zdobyte do tej pory runy.

Pamiętaj o rzemiośle

Po wkroczeniu do otwartego świata Elden Ring, waszym pierwszym zakupem powinien być zestaw do wytwarzania. Możesz go kupić za 300 run u handlarza w kościele Elleh, który znajduje się na północ od obszaru startowego. Zestaw do rzemiosła pozwoli wam tworzyć liczne przedmioty, w tym: smary do broni, noże do rzucania, pokarm dla wierzchowca, bomby i wiele innych, które mogą ułatwić wiele potyczek.

Regularnie ulepszaj swój sprzęt

Poza eksploracją i rozwojem postaci, najlepszym sposobem na zwiększenie swojej siły w Elden Ring jest ulepszanie broni. Poziomy broni odgrywają kluczową rolę w ilości zadawanych obrażeń. Jeśli zatem zauważycie, że wasze ataki nie robią na przeciwnikach większego wrażenia, to koniecznie zadbajcie o ulepszenie oręża. Broń możecie wzmocnić w dwóch miejscach. Pierwszym z nich jest kościół Elleh, dostępny na samym początku gry. Znajdujące się tam kowadło pozwoli wam ulepszyć broń do 3 poziomu. Drugim miejscem, które dodatkowo pozwoli wam odblokować pełen potencjał waszego oręża jest Stół Utraconej Łaski. Znajdziecie tam kowala o imieniu Hewg, który pozwoli wam znacząco ulepszyć wasze uzbrojenie.

Pamiętajcie przy tym, że do ulepszeni broni potrzebujecie specjalnych przedmiotów – kamieni kowalskich. Dzięki nim wzmocnicie zwyczajny oręż do maksymalnie 25 poziomu, natomiast unikatowe, specjalne wyposażenie do 10.

Mądrze korzystaj z dialogów

Gry From Software słyną ze swojej specyficznej narracji. Nie zmienia to jednak faktu, że przedstawione światy i historie są niezwykle bogate i interesujące. Każdy skrawek informacji musimy zatem traktować z należytym szacunkiem. Jeśli w świecie gry spotkać jakąś postać niezależną, to upewnijcie się, że wykorzystaliście wszystkie opcje dialogowe. Często możemy bowiem dowiedzieć się nowych rzeczy na temat miejsc, zadań, przedmiotów czy historii świata.

Jeśli postać niezależna, z którą rozmawialiście regularnie powtarza ostatnie zdania dialogu, to znaczy, że nie ma już nic więcej do powiedzenia i śmiało możecie ruszać dalej. Pamiętajcie jednak, żeby regularnie powracać do poznanych już bohaterów bowiem mogą mieć oni coś nowego do powiedzenia.

Korzystaj z kooperacji i duchów

From Software znacznie usprawniło system kooperacji w Elden Ring. Co oznacza, że teraz znacznie łatwiej i częściej możemy korzystać z pomocy innych graczy. Jeśli jakiś boss albo etap produkcji daje wam się we znaki, zawsze możecie poprosić kogoś o pomoc. Potrzebne wam będą to tego takie przedmioty jak: „zgięty palec zmatowieńca”, „remedium wezwania zgiętego palca” i „mała złota kukła”. Więcej informacji na temat kooperacji w Elden Ring znajdziecie tutaj.

Jeśli wolicie eksplorować świat Elden Ring w pojedynkę, to gwarantuje wam, że docenicie duchy. Te wyjątkowe istoty będzie mogli przyzywać podczas walki i będą one wam służyć pomocą na wiele różnych sposobów. Co więcej, wraz z postępami fabuły nauczycie się też je wzmacniać.

Poznaj swoją broń

System walki w Elden Ring stawia na eksperymentowanie i pozwala graczom na stworzenie postacie idealnie odpowiadającej jej upodobaniom. Warto przy tym pamiętać, że każdą broń możemy trzymać w jednej ręce bądź w oburącz. Ten drugi sposób zapewnia znaczną premię do obrażeń, choć oczywiście wiąże się z nieco gorszą defensywą. Co jeszcze bardziej istotne, każda broń posiada inny zestaw animacji ataków w zależności od tego czy używasz jej jednorącz czy w dwóch rękach. Warto zatem eksperymentować i sprawdzić czy przypadkiem wasza ulubiona broń nie zyskała przypadkiem na zmianie stylu walki.