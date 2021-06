Elden Ring pozostanie grą dla masochistów - zapewniają twórcy

Elden Ring - najnowsza produkcja From Software, pozostanie wierna twórczości japońskiego dewelopera.

Zaledwie tydzień temu doczekaliśmy się pierwszego, obszernego pokazu Elden Ring - jednej z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat. Co więcej, poznaliśmy również datę premiery oraz pierwsze szczegóły na temat produkcji. Teraz pora na kolejne wieści z obozu From Software.

Główny reżyser Elden Ring - Hidetaka Miyazaki, podczas wywiadu dla magazynu Famitsu zdradził, że jego najnowsza gra wciąż będzie niezwykle wymagająca, choć nie tak jak Sekiro: Shadows Die Twice. Miyazaki porównał poziom trudności Elden Ring do tego, który znamy z Dark Souls 3. Podkreślił on rolę systemu stałego levelowania postaci, co z pewnością będzie mieć wpływ na poszczególne potyczki. Co więcej, Elden Ring zaoferuje rozbudowany system kooperacji, co dodatkowo może wpłynąć na poziom trudności starć.

Nie powinniśmy mieć jednak powód do obaw, Miyazaki zapewnia, że wciąż jest to gra From Software, więc będzie "bardzo trudna". Legendarny reżyser wyraził jednak kilka słów otuchy dla niezaznajomionych z grami producenta graczy - "z Elden Ring będzie można sobie poradzić".

Z wywiadu dowiedzieliśmy się również, że w Elden Ring nie pojawi się możliwość wyboru poziomu trudności.

Elden Ring zadebiutuje 21 stycznia 2022 roku na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X / S.

