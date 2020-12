Elden Ring - premiera gry twórców "Dark Souls" bliżej niż nam się wydaje

Elden Ring to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier nadchodzącego - 2021 roku. Wbrew wcześniejszym spekulacjom, jej premiera może się odbyć już niebawem.

Choć na temat najnowszej produkcji From Software wciąż wiemy niewiele, to możliwe, że jej premiera nastąpi znacznie szybciej niż nam się wydaje. Francesco Fossetti - doświadczony dziennikarz serwisu Everyeye.it, dotarł do informacji, z których wynika, że Elden Ring jest już na ostatnim etapie produkcji. Deweloperzy zajmują się obecnie szlifami i poprawkami, aby w dniu premiery gracze otrzymali grę pozbawioną błędów i bugów.

Co więcej, zdaniem Fossettiego, główne prace nad grą zostały zakończone już kilka miesięcy temu i możliwe, że już tej zimy zagrywalibyśmy się w Elden Ring, gdyby nie wszystkie problemy wywołane przez pandemię koronawirusa. Co ciekawe, informacje podane przez Włocha pokrywają się z tym, co na początku grudnia ujawnił Lance McDonald - znany leakster, specjalizujący się w temacie gier "Souls-like".

Coraz więcej wskazuje zatem na to, iż w Elden Ring zagramy szybciej niż nam się wydawało. Możemy się zatem spodziewać, że już niebawem otrzymamy prawdziwy "wysyp" informacji na temat najnowszej gry twórców serii Dark Souls.

Przypomnijmy, Elden Ring powstaje już ponad cztery lata i podobnie jak Dark Souls ma należeć do gatunku wyjątkowo wymagających gier akcji z elementami RPG. Akcja gry przeniesie nas do wyjątkowego świata fantasy, który powstaje przy współpracy z pisarzem George'm R. R. Martinem - autorem serii Pieśń lodu i ognia (na której bazował serial HBO Gra o Tron). Wiemy również, że jest to najbardziej ambitny projekt studia From Software.

Elden Ring zmierza na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Śmiało możemy jednak założyć, że gra otrzyma również pełne wsparcie dla konsol PlayStation 5 i Xbox Series X.

