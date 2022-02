Elden Ring - premiera, wymagania, gameplay. Sprawdź, co wiemy [24.02.2022]

Zebraliśmy dla was wszystkie najważniejsze informacje i ciekawostki na temat Elden Ring - najnowszej gry od From Software.

Japońskie studio From Software jest obecnie jednym z najbardziej lubianych i szanowanych w branży. Produkcje takie jak: Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne czy Sekiro Shadows Die Twice zapewniły zespołowi miejsce wśród najlepszych na świecie. Od lat Japończycy dostarczają nam intrygujące gry akcji z elementami RPG, które charakteryzuje się wysokim poziomem trudności i niezapomnianymi starciami z bossami. Najnowsza produkcja studia – Elden Ring, jest największym projektem w historii From Software. Sprawdźcie, co już teraz wiemy na temat tego tajemniczego tytułu.

Elden Ring – co już wiemy

Elden Ring będzie kolejną grą akcji RPG z widokiem z perspektywy trzeciej osoby. Zarówno świat przedstawiony, jak i historia gry po raz kolejny zostaną stworzone od podstaw przez utalentowany zespół dowodzony przez wyjątkowego twórcę-wizjonera - Hidetaka Miyazaki'ego. Tym razem jednak From Software może liczyć na wsparcie George'a R. R. Martina - autorem serii Pieśń lodu i ognia (na jej podstawie powstał serial Gra o Tron). Wykreowany świat fantasy ma być mroczny, z bogatą historią i własną mitologią. Możemy się spodziewać, że po raz kolejny, jak przystało na gry From Software, fabuła produkcji będzie opowiadana dość chaotycznie i tajemniczo.

Elden Ring – rozgrywka

From Software nie ukrywa, że Elden Ring to największa gra w ich historii. Prace nad nią trwają już niemal 5 lat, a wciąż nie wiemy zbyt wiele na jej temat. Z dotychczasowych informacji wiemy, że gracze będą mogli liczyć na wymagające starcia. Oprócz tego japońskie studio zamierza położyć większy nacisk na elementy RPG, w tym m.in. na personalizację swojego awatara. Do dyspozycji graczy ma zostać oddany rozbudowany kreator bohatera, a także liczne bronie, zbroje i elementy wyposażenia.

W jednym z wywiadów twórca gry - Hidetaka Miyazaki, tak określił rdzeń rozgrywki w Elden Ring:

Tytuł ten (Elden Ring – przyp. red.) będzie zawierał szeroki wachlarz broni, magii i sposobów angażowania wrogów, które sprawiają, że użytkownicy będą mogli zapewnić sobie taki styl rozgrywki i strategii, jaki im odpowiada. Podobnie jak w serii Dark Souls, Elden Ring pozwoli graczom zaprojektować i kontrolować własną, unikalną postać.

Choć w dotychczasowych grach od From Software często mogliśmy przemierzać ogromne obszary, to tak naprawdę nigdy nie mieliśmy do czynienia z typowym „otwartym światem”. Elden Ring to zmieni. Wspominany już Miyazaki zdradził, że pod względem skali, Elden Ring przewyższa wszystko czego dokonało w swojej historii From Software. Gracze będą mogli liczyć na otwarty, żyjący świat, który będzie odpowiadał na nasze poczynania. Co więcej, w grze pojawią się również zmienne pory dnia i nocy oraz warunki pogodowe.

Najbardziej drastyczną zmianą pod względem rozgrywki, wydaje się jednak być przeprojektowanie zachowań i rozmieszczenia przeciwników. W odróżnieniu od poprzednich gier studia, w Elden Ring adwersarze będą zmieniać swoje pozycje. Oznacza to, że nigdy nie możemy być pewni co nas czeka za rogiem.

Elden Ring – gameplay i trailery

Elden Ring otrzymał już kilka zwiastunów i gameplay'ów, co pozwala nam lepiej zrozumieć nie tylko historię, ale również samą rozgrywkę.

Pierwszy zwiastun Elden Ring w historii, ujawniający nam produkcję.

Pierwszy oficjalny materiał z rozgrywką prezentuje się następująco:

Obszerny gameplay przedstawiający najważniejsze aspekty rozgrywki.

Zwiastun CGI przedstawiający nam historię gry.

Pokaz rozgrywki od redakcji Game Infromer.

Elden Ring Beta - data startu, jak się dostać?

Studio From Software poinformowało, że w dniach 12 - 15 listopada 2021 roku odbędą się zamknięte beta testy Elden Ring. Dostęp do nich otrzyma jednak wąska grupa graczy. Jeśli chcecie wziąć udział w testach, to musicie zapisać się do nich na oficjalnej stronie gry. Beta Elden Ring została podzielona na pięć krótkich etapów, które odbędą się:

12 listopada (piątek) od 12:00 do 15:00

13 listopada (sobota) od 4:00 do 7:00

13 listopada (sobota) od 20:00 do 23:00

14 listopada (niedziela) od 12:00 do 15:00

15 listopada (poniedziałek) od 4:00 do 7:00

Elden Ring – data premiery

Po licznych problemach i "obsuwach", ostateczna premiera Elden Ring odbędzie się 25 lutego 2022 roku na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S.

Elden Ring - wymagania na PC

Wreszcie poznaliśmy oficjalne wymagania sprzętowe Elden Ring na PC. Potwierdziły się wcześniejsze spekulacje i minimalne wymagania Elden Ring na komputerach są dość wysokie. Jest to dość zaskakujące, bowiem z zaprezentowanych dotąd materiałów najnowsza produkcja From Software nie prezentuje nam się jako wybitnie piękny tytuł. Warto podkreślić, że już wcześniej pojawiały się plotki o kiepskiej optymalizacji Elden Ring. Cóż, bez względu na stan gry, do jej uruchomienia potrzebne dość solidne maszyny, nie wspominając już o "rekomendowanej" konfiguracji.

Minimalne wymagania sprzętowe Elden Ring na PC:

OS: Windows 10, Windows 11

Procesor: Intel Core i5 8400 lub AMD Ryzen 3 3300X

Karta graficzna: NVIDIA GeForce 1060 3 GB VRAM lub AMD Radeon RX 580 4 GB VRAM

Pamięć: 12 GB RAM

Dostępne miejsce na dysku: 60 GB

Rekomendowane wymagania sprzętowe Elden Ring na PC:

OS: Windows 10, Windows 11

Procesor: Intel Core i-8700 lub AMD Ryzen 5 3600X

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB lub AMD Radeon RX VEGA 56 8 GB

Pamięć: 16 GB RAM

Dostępne miejsce na dysku: 60 GB dostępnej przestrzeni

Elden Ring - cena, edycje, gdzie kupić najtaniej

Standardowe wydanie Elden Ring dostaniecie na PC już za około 209 złotych. Wersja gry na konsolach PlayStation i Xbox to już wydatek rzędu 250 - 260 złotych. Obszerny przegląd najlepszych ofert dostępnych w polskich sklepach znajdziecie tutaj.

Gra jest dostępna również w edycji kolekcjonerskiej, ale te są obecnie niemal niemożliwe do kupienia.

Aktualizacja 1 - Elden Ring z trybem multiplayer, kooperacją i galerią pięknych zdjęć

Pokaz Elden Ring wstrząsnął gamingowym światem. Jedna z najbardziej oczekiwanych gier ostatnich lat staje się faktem. Co istotne, otrzymaliśmy nie tylko pierwszy zwiastun z rozgrywką czy datę premiery, ale również pierwsze informacje na temat kilku systemów gry.

Japoński producent potwierdził właśnie, że Elden Ring otrzyma najbardziej rozbudowany i zaawansowany tryb sieciowy w historii gier studia. W informacji prasowej podano, że gracze będą mogli "przemierzać pieszo lub konno, samotnie lub online z przyjaciółmi, trawiaste równiny, duszące bagna i bujne lasy". Tryb kooperacji ma pozwalać na zabawę do 4 graczy jednocześnie.

Dowiedzieliśmy się również, że wydawca gry - firma Bandai Namco, ma ambitne plany rozwoju marki Elden Ring poza grami. Prawdopodobnie możemy zatem liczyć na książki, komiksy, a znając japońskiego wydawcę, również animacje.

Będziemy nadal rozwijać Elden Ring nie tylko jako grę, ale także w wielu innych dziedzinach, aby dostarczyć urok tego tytułu naszym fanom na całym świecie - Yasuo Miyakawa, dyrektor generalny Bandai Namco.

Piękny i ogromony świat Elden Ring możecie podziwiać już nie tylko na zwiastunie, ale również w poniższej galerii, gdzie znajdziecie 12 nowy ująć z gry.

Aktualizacja 2 - Elden Ring pozwoli nam na sporą swobodę, ale nie zapewni zbyt długiej rozgrywki - poznaliśmy długość gry.

Dyrektor gry Elden Ring, Hidetaka Miyazaki, ujawnił w wywiadzie dla magazynu Famitsu wiele nowych szczegółów na temat nadchodzącego RPG. Lider From Software potwierdził, że ukończenie gry zajmie około 30 godzin, "bez zbyt wielu wycieczek pobocznych". Co więcej, gracze mogą spodziewać się tym razem znacznie większej swobody w porównaniu do poprzednich gier studia. Co to dokładnie oznacza?

Przede wszystkim do naszej dyspozycji otrzymamy ogromny otwarty świat. Jego konstrukcja wpłynie na wiele aspektów gry. Elden Ring będzie posiadał główne miasto, do którego gracze będą regularnie wracać. Sami będziemy mogli zdecydować, z jakim bossem i kiedy chcemy się mierzyć. Co więcej gracze będą mogli zbierać "duchy wrogów", aby później wykorzystać je w walce w formie "przywołańców". Hidetaka Miyazaki zapewnia również, że na graczy czeka wiele zakończeń, w zależności od naszych wyborów.

Aktualizacja 3 - Elden Ring będzie dostępny w polskiej wersji językowej!

Mamy znakomitą wiadomość dla sympatyków twórczości From Software. Długo wyczekiwane Elden Ring będzie oficjalnie dostępne w polskiej wersji językowej. Oczywiście polonizacja będzie jedynie kinowa (napisy), ale to i tak z pewnością ucieszy wielu graczy. Produkcje From Software znane są bowiem z zawiłej fabuły i "trudnego języka". Polska wersja językowa, co potwierdziła już karta produktu na Steam, pozwoli na lepsze i łatwiejsze przyswojenie sobie historii, którą poznamy w Elden Ring.

Możliwe, że kolejne informacje na temat gry poznamy już pod koniec sierpnia, podczas targów Gamescom 2021, które rozpoczną się już 25 sierpnia.

Aktualizacja 4 - Elden Ring pojawi się na Gamescom 2021, to już pewne

Jeśli wyczekujecie kolejnego pokazu Elden Ring, to mamy dla was dobre wieści. Możliwe, że już jutro, podczas wydarzenia Gamescom Opening Night Live zobaczymy kolejne materiały z produkcji From Software? Skąd te przypuszczenia? Otóż do sieci "wyciekła" lista nominowanych gier do nagród "Gamescom Award". Elden Ring powalczy o zwycięstwo w aż pięciu kategoriach:

Najlepsza gra na Xbox

Najlepsza gra na PlayStation

Najlepsza gra RPG

Najlepsza przygodowa gra akcji

Najlepsza gra na PC

Podczas Opening Night Live zobaczymy również zwiastuny i nowe materiały z ponad 40 gier.

Aktualizacja 5 - Elden Ring na obszernym gameplay'u. Wysyp informacji na temat gry - system walki, historia, mapa

Zgodnie z naszymi przewidywaniami, podczas zakończonych już targów Gamescom 2021, zaprezentowano obszerny, kilkunastominutowy materiał z rozgrywki w Elden Ring. Dzięki temu poznaliśmy wiele nowych informacji na temat najnowszego dzieła From Software.

Przede wszystkim, dostępny w grze świat będzie ogromny. Do dyspozycji graczy oddane zostaną nie tylko otwarte tereny na powierzchni, ale również liczne podziemia i lochy. W podróży pomogą nam nie tylko (dobrze znane z gier From Software) punkty szybkiej podróży (które uprzednio będzie trzeba odblokować), ale również wyjątkowy magiczny wierzchowiec. Co jeszcze? Elden Ring opowie nam historię "epickich rozmiarów", jednak w odróżnieniu od poprzednich gier From Software narracja ma być nieco bardziej uporządkowana i łatwiejsza w odbierze dla przeciętnego gracza. To wszystko dzięki współpracy z pisarzem Georgem R.R. Martinem.

Twórcy gry nie chcą ograniczać graczy, dlatego też otrzymamy wiele opcjonalnych zadań, które będą wpływać na przedstawiony świat i historię. W Elden Ring pojawi się także rozbudowany system walki inspirowany poprzednimi grami From Software. Oznacza to, że nie zabraknie możliwości skradania się, magii czy unikatowych stylów. Wrogowie będą mogli przybierać różne postawy, co wymuszać będzie na graczach wykorzystanie odpowiedniej strategii.

Jeśli jesteście ciekawi jak Elden Ring prezentuje się w akcji to poniżej znajdziecie wspomniane materiały z rozgrywki.

Aktualizacja 6 - Elden Ring będzie największą, ale i najprzystępniejszą grą From Software

Coraz więcej wskazuje na to, że ustalona na początek przyszłego roku premiera Elden Ring odbędzie się bez żadnych problemów. Deweloperzy poinformowali niedawno, że są już na końcowym etapie prac, a gra jest w pełni grywalna - od początku, do końca. Dowiedzieliśmy się również, że będzie to tytuł dedykowany tylko dla dorosłych graczy z kategorią wiekową 18+. W zasadzie nie jest to wielkim zaskoczeniem biorąc pod uwagę wcześniejsze dokonania studia (chociażby Bloodborne) czy współautora Elden Ring - George'a Martina, twórcy "Gry o Tron".

To jednak nie wszystkie wieści związanych z Elden Ring. Hervé Hoerdt, dyrektor marketingu Bandai Namco (wydawcy Elden Ring) w Europie w rozmowie z dziennikarzami serwisu GamesIndusty.biz zdradził kilka ciekawych informacji na temat gry. Przede wszystkim gra jest tworzona z myślą o dotarciu do szerszego grona odbiorców niż poprzednie dzieła studia. Jak podkreślił Hoerdt, np. Dark Souls, pomimo dużej popularności, było grą skierowaną do niszowej grupy odbiorców. W przypadku Elden Ring zarówno deweloper, jak i wydawca chcą wejść do tzw. "mainstreamu".

Dark Souls, które było skierowane do bardzo niszowej grupy odbiorców do czegoś, co jednak zdobyło znacznie większy zasięg. Nie powiedziałbym, że to mainstream, ale nie było do tego daleko. A pomysł na Elden Ring jest taki, aby przyciągnąć jeszcze większą publiczność. To dla nas bardzo duża sprawa. To jest super ważne dla FromSoftware. Pracujemy bardzo blisko z Japonią. Mamy trzy osoby zajmujące się tą franczyzą tutaj w Europie - Hervé Hoerdt.

Czy to dobra wiadomość dla najbardziej zagorzałych fanów twórczości From Software? Zapowiedzi wydawcy mogą budzić pewien niepokój i sugerować, że japońskie studio odejdzie nieco od swoich dotychczasowych rozwiązań. Czy tak będzie w rzeczywistości? O tym przekonamy się dopiero za kilka miesięcy, jednak pan Hervé Hoerdt uspokaja, że twórcom wciąż przyświeca tylko jeden cel - nieść radość swoim fanom.

FromSoftware i Bandai Namco chcą poszerzyć grono fanów, więc mamy wielkie ambicje związane z Elden Ring. Czuję jednak, że to, co tworzymy, zadowoli wielu ludzi, a to jest najważniejsze. To jest to, czego chcemy. Nie jesteśmy tylko ludźmi biznesu. Chcemy przynieść coś sprawiającego radość i wyjątkowego, co spodoba się milionom ludzi - Hervé Hoerdt.

Aktualizacja 7 - Elden Ring na nowym materiale z rozgrywki

W ostatnich tygodniach nie jesteśmy rozpieszczani przez twórców Elden Ring nowymi informacjami na temat gry, o materiałach nie wspominając. Od czego są jednak leaksterzy i insiderzy, którzy regularnie pracują nad tym, aby dostarczać nam nowej treści z zakresu Elden Ring. Tym razem otrzymaliśmy nowy gameplay, który opublikował na Twiterze autor o pseudonimie Idle Sloth. Na niespełna 30 sekundowym materiale możemy zobaczyć swobodną eksplorację świata Elden Ring.

(Leaked) Elden Ring Leaked Gameplay Footage ???? pic.twitter.com/6wfb1mjM4y — Idle Sloth ???????????? (@IdleSloth84) October 16, 2021

Aktualizacja 8 - Blisko 20 minut gameplay'u z Elden Ring w najwyższej jakości

Studio From Software i wydawca Elden Ring - Bandai Namco, zaprezentowali nam najdłuższy do tej pory pokaz z rozgrywki z gry. Jeśli cały czas nie byliście przekonani do nadchodzącego tytułu japońskiego studia, to blisko 20 minutowy gameplay powinien rozwiać wszystkie wasze wątpliwości. Na opublikowanym materiale możemy podziwiać nie tylko pięknie zaprojektowane otwarte przestrzenie, ale również podziemnie lochy. Nie zabrakło również starć z pomniejszymi przeciwnikami, bossami, a także kooperacji, która w Elden Ring będzie wyjątkowo rozbudowana. Zresztą, najlepiej zobaczcie to sami.

Aktualizacja 9 - Elden Ring - lista dostępnych rodzajów broni opublikowana

Choć premiera Elden Ring nastąpi już 25 lutego 2022 roku, to wciąż nie poznaliśmy wielu istotnych informacji na temat gry. Najwięksi fani studia From Software wyczekują oficjalnego ujawnienia liczby rodzajów broni, które ostatecznie trafią do gry. Zanim jednak otrzymamy konkretne informacje od japońskiego producenta, to jesteśmy zmuszeni polegać na "przeciekach" i spekulacjach. Jeden z użytkowników serwisu Reddit - Jesus10101, opublikował listę broni, którą udało mu się wydobyć z plików gry w wersji beta. Możemy już teraz stwierdzić, że w Elden Ring nie będziemy mogli narzekać na różnorodność dostępnego oręża. Do naszej dyspozycji oddanych zostanie bowiem aż 26 rodzajów broni, w tym:

Sztylet (Dagger)

Miecz prosty (Straight Sword)

Wielki miecz (Greatsword)

Kolosalny mecz (Colossal Sword)

Zakrzywiony miecz (Curved Sword)

Zakrzywiony wielki miecz (Curved Greatsword)

Katana

Miecz o dwóch ostrzach (Double-Edged Sword)

Miecz do pchnięć (Thrusting Sword)

Topór (Axe)

Wielki topór (Greataxe)

Młot jednoręczny (Hammer)

Młot dwuręczny (Warhammer)

Włócznia (Spear)

Wielka włócznia (Great Spear)

Halabarda (Halberd)

Kosa (Reaper)

Kastety / broń naręczna (Fist)

Lekki łuk (Light Bow)

Łuk (Bow)

Kusza (Crossbow)

Kostur magiczny (Glintstone Staff)

Święta pieczęć (Sacred Seal)

Mała tarcza (Small Shield)

Tarcza (Shield)

Wielka tarcza (Greatshield)

Jak zatem widać sympatycy PvP i kompletowania gier "Souls-Like" w Elden Ring nie będą narzekać na nudę. Przy okazji dowiedzieliśmy się również co na temat gry myśli jeden z jej twórców - George R. R. Martin. Twórca "Gry o Tron" stwierdził, że Elden Ring "wygląda niesamowicie" i cieszy się z faktu, że premiera gry jest już "na wyciągnięcie ręki". Martin pokrótce opisał również swój wkład w powstanie gry.

Kilka lat temu, Hidetaka Miyazaki i jego niesamowity zespół projektantów gier, twórcy serii Dark Souls, skontaktowali się ze mną z Japonii, prosząc o pomoc w stworzeniu tła i historii dla nowej gry, nad którą pracowali. Miyazaki i jego zespół z FromSoftware robili przełomowe rzeczy z przepiękną sztuką, a to, czego ode mnie oczekiwali, to odrobina budowania świata: głębokiego, mrocznego, budzącego oddźwięk świata, który posłużyłby jako fundament dla gry, którą planowali stworzyć. A tak się składa, że uwielbiam tworzyć światy i pisać wymyślone historie - George R. R. Martin.

Aktualizacja 10 - Elden Ring błyszczy na nowym gameplay'u. Będzie intensywnie

Do premiery Elden Ring pozostał już nieco ponad miesiąc. Nic zatem dziwnego, że do sieci "przecieka" coraz więcej informacji i materiałów z gry. Najnowsze nagrania prezentują nam nowych przeciwników, z którymi gracze będą musieli zmierzyć się w Elden Ring. Jednego możemy być pewni, nowa gra From Software rzuci nam wyzwanie i z całą pewnością nadszarpnie nasze nerwy.

(Leaked) Elden Ring - Crucible Knight Floh Insane Attacks ???? pic.twitter.com/8CFnP91EFV — Idle Sloth (@IdleSloth84) January 13, 2022

(Leaked) Elden Ring - Stormveil Castle Main Gate Chaos ???? pic.twitter.com/sUF0DsXoIj — Idle Sloth (@IdleSloth84) January 13, 2022

Aktualizacja 11 - Elden Ring można już pobierać na konsolach Xbox. Twórcy prezentują dwie, ostatnie klasy postaci.

Jeśli złożyliście zamówienie przedpremierowe na Elden Ring i chcecie jak najlepiej przygotować się do premiery gry, to mamy dla Was dobre wieści - tzw. pre-load, jest już dostępny na konsolach Xbox. Oznacza to, że już teraz możecie pobierać pliki z grą, aby w dniu premiery jak najszybciej wskoczyć do rozgrywki. Elden Ring na konsolach Xbox One i Xbox Series X/S "waży" 49 GB. Trzeba jednak pamiętać, że w dniu premiery i tak będziecie musieli pobrać kilka (a może nawet kilkanaście dodatkowych GB), twórcy zapowiedzieli już bowiem, że gra otrzyma sporych rozmiarów aktualizację. Co z pozostałymi platformami? Cóż, posiadacze konsol Sony będą mogli zacząć pobierać pliki z grą dopiero 23 lutego, czyli na dwa dni przed premierą.

To jednak nie koniec nowych informacji na temat Elden Ring. Twórcy gry ujawnili dwie nowe klasy postaci, które będziemy mogli wybrać na początku rozgrywki, a są to: Samuraj oraz Spowiednik. Pierwszy z nich to "zdolny wojownik z odległej krainy, który sprawnie posługuje się kataną i długimi łukami". Spowiednik natomiast "kościelny szpieg doskonały w tajnych operacjach. Równie dobrze radzi sobie z mieczem, jak i z zaklęciami". Przypomnijmy, że w sumie, Elden Ring zaoferuje na dostęp do 10 klas postaci. Różnią się one od siebie zarówno statystykami, jak i wyposażeniem. Oczywiście w trakcie rozgrywki gracze będą mogli swobodnie rozwijać swoje postacie i nic nie stoi na przeszkodzie, aby stworzyć Samuraja władającego magią.

Samuraj i Spowiednik z Elden Ring (fot. From Software/Twitter)

Aktualizacja 12 - Elden Ring na najnowszym zwiastunie podsumowującym najważniejsze elementy rozgrywki

Do premiery najnowszej gry studia From Software - Elden Ring, pozostało już tylko kilka dni. Jeśli chcecie na spokojnie zapoznać się z najważniejszymi elementami produkcji jak: otwarty świat, eksploracja, system walki, historia czy kooperacja, to zachęcamy was do obejrzenia najnowszego zwiastuna tytułu.

Aktualizacja 13 - Poznaliśmy godziny startu Elden Ring

Firmy Namco Bandai i From Software ujawnił dokładnie kiedy wystartują serwery z Elden Ring. Zgodnie z oczekiwaniami gracze na wszystkich wiodących platformach (PC, Xbox, PlayStation) będą mogli rozpocząć zabawę już o północy 25 lutego.

Data startu serwerów Elden Ring (fot. From Software)

Aktualizacja 14 - Elden Ring z pierwszymi recenzjami. Gra ma problemy z optymalizacją

Od premiery Elden Ring dzielą nas już tylko godziny. Najnowsza gra studia From Software znakomicie wypada w recenzjach. W momencie pisania tego tekstu średnia ocen na serwisie Metacritic wynosi 97 punktów na PlayStation 5 (na podstawie 47 recenzji) i 95 punktów na PC (na bazie 36 tekstów). Niestety, nie wszystko działa idealnie. Elden Ring cierpi na poważne problemy z optymalizacją. Najmocniej dotyczy to wersji gry na Xbox Series X i PC. Miejmy nadzieję, że najbliższe aktualizacje pozwolą rozwiązać te problemy.

