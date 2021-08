Elden Ring - premiera, zwiastun, gameplay. Sprawdź, co wiemy [24.08.2021]

Sprawdź, co już wiemy na temat najnowszej gry twórców Dark Souls – From Software.

Spis treści

Japońskie studio From Software jest obecnie jednym z najbardziej lubianych i szanowanych w branży. Produkcje takie jak: Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne czy Sekiro Shadows Die Twice zapewniły zespołowi miejsce wśród najlepszych na świecie. Od lat Japończycy dostarczają nam intrygujące gry akcji z elementami RPG, które charakteryzuje się wysokim poziomem trudności i niezapomnianymi starciami z bossami. Najnowsza produkcja studia – Elden Ring, jest największym projektem w historii From Software. Sprawdźcie, co już teraz wiemy na temat tego tajemniczego tytułu.

Elden Ring – co już wiemy

Elden Ring będzie kolejną grą akcji RPG z widokiem z perspektywy trzeciej osoby. Zarówno świat przedstawiony, jak i historia gry po raz kolejny zostaną stworzone od podstaw przez utalentowany zespół dowodzony przez wyjątkowego twórcę-wizjonera - Hidetaka Miyazaki'ego. Tym razem jednak From Software może liczyć na wsparcie George'a R. R. Martina - autorem serii Pieśń lodu i ognia (na jej podstawie powstał serial Gra o Tron). Wykreowany świat fantasy ma być mroczny, z bogatą historią i własną mitologią. Możemy się spodziewać, że po raz kolejny, jak przystało na gry From Software, fabuła produkcji będzie opowiadana dość chaotycznie i tajemniczo.

Zobacz również:

Elden Ring – rozgrywka

From Software nie ukrywa, że Elden Ring to największa gra w ich historii. Prace nad nią trwają już niemal 5 lat, a wciąż nie wiemy zbyt wiele na jej temat. Z dotychczasowych informacji wiemy, że gracze będą mogli liczyć na wymagające starcia. Oprócz tego japońskie studio zamierza położyć większy nacisk na elementy RPG, w tym m.in. na personalizację swojego awatara. Do dyspozycji graczy ma zostać oddany rozbudowany kreator bohatera, a także liczne bronie, zbroje i elementy wyposażenia.

W jednym z wywiadów twórca gry - Hidetaka Miyazaki, tak określił rdzeń rozgrywki w Elden Ring:

Tytuł ten (Elden Ring – przyp. red.) będzie zawierał szeroki wachlarz broni, magii i sposobów angażowania wrogów, które sprawiają, że użytkownicy będą mogli zapewnić sobie taki styl rozgrywki i strategii, jaki im odpowiada. Podobnie jak w serii Dark Souls, Elden Ring pozwoli graczom zaprojektować i kontrolować własną, unikalną postać.

Choć w dotychczasowych grach od From Software często mogliśmy przemierzać ogromne obszary, to tak naprawdę nigdy nie mieliśmy do czynienia z typowym „otwartym światem”. Elden Ring to zmieni. Wspominany już Miyazaki zdradził, że pod względem skali, Elden Ring przewyższa wszystko czego dokonało w swojej historii From Software. Gracze będą mogli liczyć na otwarty, żyjący świat, który będzie odpowiadał na nasze poczynania. Co więcej, w grze pojawią się również zmienne pory dnia i nocy oraz warunki pogodowe.

Najbardziej drastyczną zmianą pod względem rozgrywki, wydaje się jednak być przeprojektowanie zachowań i rozmieszczenia przeciwników. W odróżnieniu od poprzednich gier studia, w Elden Ring adwersarze będą zmieniać swoje pozycje. Oznacza to, że nigdy nie możemy być pewni co nas czeka za rogiem.

Elden Ring – trailer i gameplay

Do tej pory otrzymaliśmy tylko jeden krótki teaser Elden Ring. Nastąpiło to podczas E3 2019. Choć niezwykle klimatyczny, to tak naprawdę nie mów nam nic samej produkcji.

W ostatnich miesiącach do sieci trafiło również kilka nieoficjalnych materiałów, w tym rzekome materiały koncepcyjne z gry, które prawdopodobnie przedstawiają nam bossów dostępnych w Elden Ring.

Aktualizacja 10.06.2021 - Elden Ring z obszernym zwiastunem z rozgrywką

Po długim oczekiwaniu, From Software wreszcie ujawniło nam czym dokładnie jest Elden Ring. Podczas transmisji Summer Game Fest Kick Off Live zaprezentowano obszerny trailer z elementami rozgrywki z Elden Ring.

Elden Ring – data premiery

Według Francesco Fossetti'ego - doświadczonego dziennikarza serwisu Everyeye.it, Elden Ring jest już na ostatnim etapie produkcji. Deweloperzy zajmują się obecnie szlifami i poprawkami, aby w dniu premiery gracze otrzymali grę pozbawioną błędów i bugów. Informacje te potwierdził m.in. Lance McDonald - znany leakster, specjalizujący się w temacie gier "Souls-like". Oznacza to, że premiery gry możemy się spodziewać w zasadzie w każdej chwili. Wielce prawdopodobne, że From Software zaprezentuje grę podczas nadchodzącego festiwalu Summer Game Fest bądź targów E3 2021. Premiera z kolei mogłaby się odbyć jeszcze w tym roku, najprawdopodobniej w okresie – jesień/zima 2021.

Elden Ring potwierdzono na razie jedynie na PC, PS4 i Xbox One. Możemy jednak śmiało założyć, że gra otrzyma również pełne wsparcie na PlayStation 5 i Xbox Series X / S.

Aktualizacja 10.06.2021 - Elden Ring z oficjalną datą premiery

Podczas wydarzenia Summer Game Fest Kick Off Live studio From Software potwierdziło, że Elden Ring zadebiutuje już 21 stycznia 2022 roku. Poznaliśmy również platformy docelowe, gra trafi na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X / S. Wersje gry na konsole nowej generacji już w dniu jej premiery otrzymają darmową aktualizację, która pozwoli w pełni wykorzystać ich potencjał.

Aktualizacja 10.06.2021 - Elden Ring z trybem multiplayer, kooperacją i galerią pięknych zdjęć

Pokaz Elden Ring wstrząsnął gamingowym światem. Jedna z najbardziej oczekiwanych gier ostatnich lat staje się faktem. Co istotne, otrzymaliśmy nie tylko pierwszy zwiastun z rozgrywką czy datę premiery, ale również pierwsze informacje na temat kilku systemów gry.

Japoński producent potwierdził właśnie, że Elden Ring otrzyma najbardziej rozbudowany i zaawansowany tryb sieciowy w historii gier studia. W informacji prasowej podano, że gracze będą mogli "przemierzać pieszo lub konno, samotnie lub online z przyjaciółmi, trawiaste równiny, duszące bagna i bujne lasy". Tryb kooperacji ma pozwalać na zabawę do 4 graczy jednocześnie.

Dowiedzieliśmy się również, że wydawca gry - firma Bandai Namco, ma ambitne plany rozwoju marki Elden Ring poza grami. Prawdopodobnie możemy zatem liczyć na książki, komiksy, a znając japońskiego wydawcę, również animacje.

Będziemy nadal rozwijać Elden Ring nie tylko jako grę, ale także w wielu innych dziedzinach, aby dostarczyć urok tego tytułu naszym fanom na całym świecie - Yasuo Miyakawa, dyrektor generalny Bandai Namco.

Piękny i ogromony świat Elden Ring możecie podziwiać już nie tylko na zwiastunie, ale również w poniższej galerii, gdzie znajdziecie 12 nowy ująć z gry.

Aktualizacja 22.06.2021 - Elden Ring trafił do przedsprzedaży. Poznaliśmy oficjalną cenę gry w Polsce

Elden Ring trafił wreszcie do pierwszych polskich sklepów, dzięki temu poznaliśmy oficjalną cenę gry. Wbrew naszym obawom, wydawca tytułu nie zdecydował się na podwyższenie ceny produkcji (co czyni ostatnio wielu producentów). Najnowsze dzieło From Software możecie już zamawiać na dowolnej platformie poniżej.

Warto dodać, że nawet jeśli jesteście posiadaczami PS5, to i tak bardziej opłacalne będzie wybranie wersji na PS4. Dlaczego? Otóż From Software ujawniło już, że każdy posiadacz gry na konsolach ósmej generacji (PS4, Xbox One) otrzyma darmową aktualizację, usprawniającą grę na PlayStation 5 i Xbox Series X / S.

Aktualizacja 29.06.2021 - Elden Ring pozwoli nam na sporą swobodę, ale nie zapewni zbyt długiej rozgrywki - poznaliśmy długość gry.

Dyrektor gry Elden Ring, Hidetaka Miyazaki, ujawnił w wywiadzie dla magazynu Famitsu wiele nowych szczegółów na temat nadchodzącego RPG. Lider From Software potwierdził, że ukończenie gry zajmie około 30 godzin, "bez zbyt wielu wycieczek pobocznych". Co więcej, gracze mogą spodziewać się tym razem znacznie większej swobody w porównaniu do poprzednich gier studia. Co to dokładnie oznacza?

Przede wszystkim do naszej dyspozycji otrzymamy ogromny otwarty świat. Jego konstrukcja wpłynie na wiele aspektów gry. Elden Ring będzie posiadał główne miasto, do którego gracze będą regularnie wracać. Sami będziemy mogli zdecydować, z jakim bossem i kiedy chcemy się mierzyć. Co więcej gracze będą mogli zbierać "duchy wrogów", aby później wykorzystać je w walce w formie "przywołańców". Hidetaka Miyazaki zapewnia również, że na graczy czeka wiele zakończeń, w zależności od naszych wyborów.

Aktualizacja 06.08.2021 - Elden Ring będzie dostępny w polskiej wersji językowej!

Mamy znakomitą wiadomość dla sympatyków twórczości From Software. Długo wyczekiwane Elden Ring będzie oficjalnie dostępne w polskiej wersji językowej. Oczywiście polonizacja będzie jedynie kinowa (napisy), ale to i tak z pewnością ucieszy wielu graczy. Produkcje From Software znane są bowiem z zawiłej fabuły i "trudnego języka". Polska wersja językowa, co potwierdziła już karta produktu na Steam, pozwoli na lepsze i łatwiejsze przyswojenie sobie historii, którą poznamy w Elden Ring.

Możliwe, że kolejne informacje na temat gry poznamy już pod koniec sierpnia, podczas targów Gamescom 2021, które rozpoczną się już 25 sierpnia.

Aktualizacja 24.08.2021 - Elden Ring pojawi się na Gamescom 2021, to już pewne

Jeśli wyczekujecie kolejnego pokazu Elden Ring, to mamy dla was dobre wieści. Możliwe, że już jutro, podczas wydarzenia Gamescom Opening Night Live zobaczymy kolejne materiały z produkcji From Software? Skąd te przypuszczenia? Otóż do sieci "wyciekła" lista nominowanych gier do nagród "Gamescom Award". Elden Ring powalczy o zwycięstwo w aż pięciu kategoriach:

Najlepsza gra na Xbox

Najlepsza gra na PlayStation

Najlepsza gra RPG

Najlepsza przygodowa gra akcji

Najlepsza gra na PC

Podczas Opening Night Live zobaczymy również zwiastuny i nowe materiały z ponad 40 gier.

