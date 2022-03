Elden Ring to moje spełnione marzenie i najgorszy koszmar [OPINIA]

Elden Ring to gra, która wywołuje euforię, radość, ale także smutek i frustrację. Najnowsza produkcja From Software jest dla mnie spełnionym marzeniem, ale i najgorszym koszmarem.

Na Elden Ring czekałem, jak na mało którą grę. Choć, przyznam się wam szczerze, nigdy nie mogłem przekonać się do oryginalnego Demon's Souls czy Dark Souls. Dopiero Bloodborne sprawił, że zakochałem się w twórczości From Software. Od tamtej pory „zaliczyłem” każdy tytuł od japońskiego studia, choć już żaden nie zrobił na mnie takiego wrażenia jak Bloodborne. Cały gatunek „souls-like” stał mi się jednak wyjątkowo bliski i wypatrywałem każdej produkcji utrzymanej w tym stylu. Ostatnimi czasy największe wrażenie zrobiło na mnie Nioh 2 od Team Ninja. Od kilku lat na horyzoncie majaczyło jednak Elden Ring – tajemniczy projekt From Software, który powstawał przy współpracy z Georgem R.R. Martinem.

Z każdą prezentacją i chwilą przybliżającą mnie do premiery, oczekiwania i nadzieje rosły. To miał być tytuł, który zdetronizuje w moim prywatnym rankingu Bloodborne. Wreszcie nadszedł dzień debiutu, a ja mogłem na spokojnie zagłębić się w świecie stworzonym przez Miyazaki'ego i Martina. Pierwsze dwie godziny standardowo pochłonął mi kreator postaci. Wreszcie, po stworzeniu bohatera idealnego byłem w stanie wyruszyć na podbój Elden Ring.

Trudne dobrego początki?

Bardzo szybko zostałem jednak sprowadzony na ziemię. Jak na grę From Software przystało, błyskawicznie pojąłem, że czasem najlepszym (i jedynym) rozwiązaniem jest porażka. Nie sądziłem jednak, że tych, w pierwszych kilkudziesięciu minutach, będzie tak wiele. Szczególnie, że gdy wreszcie otworzył się przede mną piękny i rozległy świat Elden Ring to pewien jegomość w złotej zbroi regularnie i z uporem maniaka sprawdzał moją cierpliwość i zdrowie psychiczne. Po kilkunastu porażkach (nie przyzwyczajony jeszcze do swobody jaką oferuje gra), postanowiłem go po prostu ominąć. Jakież było moje zdziwienie gdy okazało się, że właśnie tak powinienem zrobić od samego początku.

To musiało boleć... To też...

Trzeba bowiem wiedzieć, że Elden Ring nie jest grą, która cokolwiek i w jakikolwiek sposób nam tłumaczy. Nie znajdziemy tu dziennika zadań czy innych pomocy, które mogłyby nam ułatwić zabawę. Większość rzeczy musimy domyślić się sami, część z nich odkryć (w tym kilka fundamentalnych dla gry funkcji) bądź po prostu liczyć na szczęście i dobrą pamięć. W pewnym momencie przygody zacząłem po prostu prowadzić swój własny – fizyczny dziennik, aby nie uciekł mi żaden wątek, czy rozpoczęte zadanie.

Tajemnica to słowo klucz dla Elden Ring. Niewiedza i ciągłe poczucie zagrożenia sprawiało, że jeszcze chętniej eksplorowałem najodleglejsze zakątki świata gry. Z każdą poznaną postacią, pokonanym bossem, odkrytą jaskinią czy skrawkiem historii miałem poczucie, że zdobywam kolejny element układanki, która pomału tworzy piękny obraz.

Miłość bez wzajemności

Chyba jest już jasne, że w Elden Ring zakochałem się bez reszty. Niestety, bardzo często miałem poczucie, że jest to miłość nieodwzajemniona. Nie uważam się za „pro-gamera”, ale przez prawie 30 lat z grami wyrobiłem sobie pewne nawyki i umiejętności, które sprawiają, że podczas rozgrywki w dowolną produkcję radzę sobie całkiem nieźle. Elden Ring bardzo szybko pokazało mi, że muszę przyzwyczaić się do cierpienia. Przez pierwsze 10 – 15 godzin, zachwyty równie często mieszały się z frustracją. From Software postanowiło sobie bowiem ze mnie zadrwić i podążając za główną ścieżką fabularną, raz po raz okazywało się, że zarówno umiejętności moje, jak i mojego awatara nie są wystarczające, aby sprostać, stawianym przez twórców gry, wyzwaniom.

To jest moment, w którym mówisz "I have a bad feeling about this"

Dotarłem nawet do momentu, w którym nie potrafiłem już czerpać przyjemności z gry. Wówczas powiedziałem sobie „koniec z tym, wracam do głównego bossa, jak zginę to koniec z Elden Ring”. Jakież było moje zdziwienie, gdy nieosiągalny dla mnie dotąd przeciwnik padł pod moimi ciosami. Nadzieja znów wlała się w moje serce i podążyłem dalej szlakiem pełnym niebezpieczeństw. Od tamtej pory minęło kilkanaście dni i kolejne kilkadziesiąt godzin bezpośrednio w grze. Choć niejednokrotnie spotykałem się z adwersarzami, którym nie mogłem podołać, to nie poddawałem się bowiem odkryłem, że moim najlepszym sprzymierzeńcem w Elden Ring jest eksploracja. Przemierzając piękne i rozległe obszary bardzo szybko okazało się, że świat wykreowany przez From Software został stworzony tak, aby można było w nim spędzić nawet setki godzin. Nowy oręż, materiały do ulepszeń broni, talizmany wzmacniające postać i wiele innych pomocnych narzędzi można zdobyć niemal wszędzie i na wiele sposobów. Jako nagrodę za wykonanie zadania bądź pokonanie bossa, ze skrzyni ukrytej w lochu czy kupując od tajemniczego sprzedawcy (który np. chwilę wcześniej chciał nas zabić).

W Elden Ring bywa strasznie, ale również pięknie

Otwarta struktura Elden Ring sprawia, że nawet najbardziej doświadczeni gracze i sympatycy twórczości From Software muszę przyzwyczaić się do nowego stylu rozgrywki. Ogromy świat i możliwości jego eksploracji sprawiają, że Elden Ring może być grą piekielnie trudną bądź zaskakująco „normalną” (łatwa raczej nie będzie nigdy). Oczywiście nie jest to wada, ale trzeba mieć tą świadomość, że wbrew pozorom, Elden Ring mocno różni się od swoich poprzedników.

Spełnione marzenie czy najgorszy koszmar, a może jedno i drugie?

Tylko ja, Struga i wielkie mauzoleum na kamiennych nogach?

Najnowszemu dziełu From Software udało się na nowo rozpalić we mnie chęć do przygody i eksploracji. Choć świetnie bawiłem się przy takich tytułach jak Far Cry 6, Dying Light 2 czy Assassin's Creed Valhalla, to w pewnym momencie czułem znużenie eksploracją i skupiałem się tylko na ukończeniu historii. Nawet po kilkudziesięciu godzinach spędzonych z Elden Ring, nie mogę doczekać się momentu, w którym to wskoczę na grzbiet mojego zaufanego wierzchowca - Strugi, i ruszę przed siebie, ot tak, po prostu.