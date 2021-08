Elden Ring w polskiej wersji językowej. To już pewne

To już pewne. Elden Ring będzie dostępne w polskiej wersji językowej. Potwierdza to karta produktu na platformie Steam.

Do premiery Elden Ring zostało jeszcze 5 miesięcy. Gra zadebiutuje na rynku 21 stycznia 2022 roku. Pojawiła się już karta produktu na platformie Steam. Dzięki niej mamy pewność, że w Elden Ring zagramy po polsku. Co prawda nie będzie to pełna lokalizacja, jednak w przypadku gier od japońskich producentów napisy też bardzo cieszą.

Informacje zawarte na platformie potwierdzają także kilka innych, dość istotnych szczegółów. Warstwa fabularna Elden Ring będzie przed nami stopniowo odsłaniana. Będziemy mogli także w pełni personalizować swoją postać.

Wersje językowe Elden Ring (fot. Steam/Damian Kubiik)

Pojawiła się też pewna ciekawostka. Na karcie w PlayStation Store, w polskiej i angielskiej wersji dostrzeżono informację o wsparciu PlayStation VR. Do tej pory producent nie wspominał nic na ten temat. Może się okazać, że jest to jedynie błąd.

